Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
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BBC

Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi

Yeni Zelanda'da genel seçimler, yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine bir ay ertelendi.

Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
17.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:20

Yeni Zelanda'da genel seçimler, yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine bir ay ertelendi. Başbakan Jacinda Ardern, 19 Eylül'de yapılması planlanan seçimlerin 17 Ekim'e kaydırıldığını açıkladı.

Ardern, bu bir aylık sürenin partilere kampanyalarını yeni koşullara uyarlama fırsatı vereceğini söyledi.

Geçen hafta ülkenin en büyük kenti Auckland'da yeniden karantina önlemleri uygulanmaya başlanmıştı.

Muhalefetteki Ulusal Parti, kampanyaya yönelik sınırlamaların Ardern'e haksız avantaj sağlayacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.

102 gün yeni vaka görülmemişti

Aylar sonra yeni vakaların görüldüğü Auckland'da bugün dokuz kişinin daha testlerinin pozitif çıkmasıyla kentteki vaka sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Daha önce vakaların bir aileden kaynaklandığı açıklanmıştı. Ancak Ardern daha sonra temas takip sonucu hastalığı 31 Temmuz'da hastalanan bir mağaza çalışanının yaydığını belirlediklerini söylemişti.

Bir sağlık yetkilisi New Zealand Herald gazetesine, yakından tanıdığı ailenin travma yaşadığını ve "başlarına böyle bir şey geldiği için biraz utandığını" söyledi.

Yeni vakaların görülmesi ülkeyi sarstı. Yeni Zelanda'da üç ayı aşkın bir süredir ülke kaynaklı hiçbir vaka görülmemişti. Ülkede 23 aktif vakanın tamamını yurt dışından ülkeye dönenler oluşturuyor. Bu kişiler otellerde karantina altında tutuluyor.

Bu vakaların ardından Auckland'da "alarm seviyesi" 3'e çıkarıldı. Ülkenin diğer bölgelerinde halen alarm seviyesi 2.

Yeni vakaların tespit edilmesinden önce hükümet hemen hemen tüm karantina önlemlerini kaldırmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salgının başından bu yana Yeni Zelanda'da 1.639 vaka kayıtlara geçti. Ölü sayısı da 22 olarak açıklandı.

Karantina önlemlerine erken başlanması, sınırların kapatılması, sağlık sektöründe iyi bir iletişim sistemiyle etkin bir test ve temas takip programı sayesinde vakalar sıfırlanmıştı.

BBC
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