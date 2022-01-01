Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi - Haberler
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Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 3 kardeş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 3 evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan anne ve baba, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

24 Aralık günü saat 13.00 sıralarında Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 3 kardeş hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi.

Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınarak DNA testi yapıldığı belirtildi. DNA testi sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin cenazesi, aileye teslim edildi.

Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

Yangında hayatını kaybeden Talha, Ramiz ve Yahya Menderes'in cenazeleri bugün Bayndır içesinde bulunan Merkez Hacı Sinan Camii'ne getirildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Menderes ailesinin yakınları katıldı. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Kızılcaağaç Ahmetler Mezarlığı'nda götürülüp, babaları tarafından dün kazıldığı belirtilen mezarlarda toprağa verildi.

Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

Yangında hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Remzi ve Yahya adlı ikiz kardeşlerin aynı mezara gömüldükleri, ağabeyleri Talha'nın ise hemen yanındaki mezarlığa defnedildiği öğrenildi. Yeni yılın ilk gününde 3 yavrusunu toprağa vermenin acısını yaşayan Nuriye ve Ferhat Menderes çifti, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden kardeşlerden Talha'nın 27 Aralık'ta doğum günü olduğu öğrenildi.

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