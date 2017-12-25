Yeni Yılın En Güzel Hediyesini Siz Verin!

Dünyamız sinyal veriyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek yaşamın devamı için gerekli koşullarda geriye döndürülemez bir bozulma riskiyle karşı karşıyayız.



WWF-Türkiye'nin evlat edinme kampanyasıyla yeni yılda tehlike altındaki türlerden birini evlat edinerek hem yakınlarınıza hem doğaya unutulmaz bir hediye verin. Panda, kaplan, kutup ayısı, orangutan gibi türlerin yanı sıra Türkiye'de de görülebilen deniz kaplumbağası, yunus, saz kedisi, orfoz ve turnayı evlat edinebilirsiniz.



Dünya, biyoçeşitlilik konusunda kayda değer ve hızlı bir düşüş yaşıyor. WWF Yaşayan Gezegen Raporu'nun ortaya koyduğu tablo da bu durumu kanıtlıyor. Doğal yaşam geçtiğimiz on yıllık dönemin sonunda ortalama yüzde 67 gibi bir oranla endişe verici bir azalma gösterdi. Bilim insanları, yıllardır insan faaliyetlerinin yaşamı altıncı kez kitlesel bir yok oluşa sürüklediği uyarılarını yapıyor.

WWF-Türkiye, yeni yılda sizi tüketim kültürünün ötesine geçerek dünyamızı korumak üzere anlamlı bir hediye kampanyasına katılmaya davet ediyor. Bu yılbaşında sevdiklerinize hediye alırken, dünya için de umut veren bir adım atabilirsiniz. Küçük bir bağış karşılığı bir hayvanı sembolik anlamda evlat edinip sevginizi doğanın korunmasına katkıda bulunarak gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınız veya aileniz adına tehdit altındaki bir türü evlat edinerek hem onlara yaşam dolu bir hediye verebilir, hem de WWF-Türkiye'nin doğa koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.

Sevdiklerinize yunus, panda, turna, orfoz hediye edebilirsiniz.

WWF-Türkiye, tehlike altındaki türlerin korunması için yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla evlat edinme kampanyası yürütüyor. WWF-Türkiye, yeni yılda sevdikleriniz adına tehlike altındaki hayvan türlerinden birini sembolik olarak evlat edinerek tür koruma çalışmalarına destek olmaya davet ediyor. Evlat edinebileceğiniz türler arasında dünyaca bilinen panda, kaplan, kutup ayısı, orangutan gibi türlerin yanı sıra Türkiye'de de görülebilen deniz kaplumbağası, yunus, saz kedisi, orfoz ve turna yer alıyor. Yeni yıl hediyesi aldığınız kişi adına bir sertifika düzenleniyor ve seçeneğinize göre evlat edindiğiniz türe özel bir hediye paketi hazırlanıyor.

WWF-Türkiye'nin yeni yıl kampanyasında 40-75-120 TL bağış ile bir hayvan türünü evlat edinebilir, isme özel e-sertifika, basılı sertifika ya da basılı sertifika ile birlikte seçtiğiniz türe özel hediye seçeneklerinden birine sahip olabilirsiniz.