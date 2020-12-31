Yeni yıl akrostiş! 2021 en güzel yılbaşı akrostiş şiirleri, yeni yıl akrostiş şiirler

Sevdiklerinize özel günler için hazırladığınız hediyeliklerden biri olan yılbaşı hediyeleri için farklı alternatifleri hiç düşündünüz mü?Eğer sizlerde yeni yıl için armağan hazırladığınız arkadaşlarınıza veya yakınlarınıza böyle büyük bir jest ile cevap vermek isterseniz farklı uzunluk ve versiyonlarda kaleme alınan en güzel yılbaşı akrostiş şiirleri, yeni yıl akrostiş şiirlerine bir göz atabilirsiniz.

YENİ YIL AKROSTİŞ ŞİİRLERİ!

YENİ YIL

Yaşantımızın koca bir yılı

Esrarengiz bir şekilde gelmekte

Nasıl bir yıl olacak acaba

İyimi kötümü hiç bilinmez

Yepyeni bir yılı karşılıyoruz

Işıl ışıl sokaklarla, şatafatla

Lakırdılarla eğlenceyle

YENİ YIL AKROSTİŞ ŞİİR ŞİİRLER

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YENİ YIL

Yeryüzünde heyecan var

Eğlence coşku içinde

Nasıl bir gelecek

İyimi kötümü bilinmez

Yorumlar hep iyilikten

Işıltılı parıltılı dünyada

Lüks bir yaşam için olur

Yılbaşı İle İlgili Şiirler

Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenize yardımcı olacak en güzel yılbaşı şiirleri burada! Okullardaki yılbaşı programlar için yılbaşı ile ilgili şiirler 2 kıtalık veya farklı şekillerde sizinle…

Yeni Yıla

"Bir yaş daha büyüdük

Girdik yeni yıllara

On iki ay yürüdük

Vardık yeni yıllara

Koca bir yıl devrildi

Takvim başa çevrildi

Hoş geldi sefa getirdi

Erdik yeni yıla, yarınlara"

Yeni Yıl

"Ocak ayı gelince

Doyum olmaz sevince

Çünkü yılbaşı gelir

Herkes sevinir eğlenir

Bütün eş, dost, akraba

Gelirler bir araya

Küçükler bir tarafta

Başlarlar tombalaya

Saat tik tak ilerler

Yeni yılı beklerler

Elektrikler söner

Herkes şaşkına döner

Aydınlanınca her yer

Artık yeni yıl girer

Herkes birbirini tebrik eder

Eski yıl böyle biter"

Hoş Geldin Yeni Yıl

"Yeni yıl geldi işte

Bize neşe getirdi

Geçmiş kaldı geçmişte

Bize umut getirdi

Hoş geldin yeni yıl

Herkes seni bekledi

Neşem sevincim yerinde

Bir yıl daha bitti"

Yeni Yıl

"İşte geldi yeni yıl

Herkese kutlu olsun

Kırgınlıklar kavgalar

Hemencecik unutulsun

Kalbimiz neşe dolsun

Eğlencemiz bol olsun

Her günümüz böyle

Hep mutluluk içinde olsun"