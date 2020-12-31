Yeni yıl akrostiş! 2021 en güzel yılbaşı akrostiş şiirleri, yeni yıl akrostiş şiirler
Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenize yardımcı olacak en güzel yılbaşı akrostiş şiirleri, yeni yıl akrostiş şiirler, yeni yıl akrostiş şiirlerini içeriğimizden bulabilirsiniz.
Sevdiklerinize özel günler için hazırladığınız hediyeliklerden biri olan yılbaşı hediyeleri için farklı alternatifleri hiç düşündünüz mü?Eğer sizlerde yeni yıl için armağan hazırladığınız arkadaşlarınıza veya yakınlarınıza böyle büyük bir jest ile cevap vermek isterseniz farklı uzunluk ve versiyonlarda kaleme alınan en güzel yılbaşı akrostiş şiirleri, yeni yıl akrostiş şiirlerine bir göz atabilirsiniz.
YENİ YIL AKROSTİŞ ŞİİRLERİ!
YENİ YIL
Yaşantımızın koca bir yılı
Esrarengiz bir şekilde gelmekte
Nasıl bir yıl olacak acaba
İyimi kötümü hiç bilinmez
Yepyeni bir yılı karşılıyoruz
Işıl ışıl sokaklarla, şatafatla
Lakırdılarla eğlenceyle
YENİ YIL AKROSTİŞ ŞİİR ŞİİRLER
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YENİ YIL
Yeryüzünde heyecan var
Eğlence coşku içinde
Nasıl bir gelecek
İyimi kötümü bilinmez
Yorumlar hep iyilikten
Işıltılı parıltılı dünyada
Lüks bir yaşam için olur
Yılbaşı İle İlgili Şiirler
Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenize yardımcı olacak en güzel yılbaşı şiirleri burada! Okullardaki yılbaşı programlar için yılbaşı ile ilgili şiirler 2 kıtalık veya farklı şekillerde sizinle…
Yeni Yıla
"Bir yaş daha büyüdük
Girdik yeni yıllara
On iki ay yürüdük
Vardık yeni yıllara
Koca bir yıl devrildi
Takvim başa çevrildi
Hoş geldi sefa getirdi
Erdik yeni yıla, yarınlara"
Yeni Yıl
"Ocak ayı gelince
Doyum olmaz sevince
Çünkü yılbaşı gelir
Herkes sevinir eğlenir
Bütün eş, dost, akraba
Gelirler bir araya
Küçükler bir tarafta
Başlarlar tombalaya
Saat tik tak ilerler
Yeni yılı beklerler
Elektrikler söner
Herkes şaşkına döner
Aydınlanınca her yer
Artık yeni yıl girer
Herkes birbirini tebrik eder
Eski yıl böyle biter"
Hoş Geldin Yeni Yıl
"Yeni yıl geldi işte
Bize neşe getirdi
Geçmiş kaldı geçmişte
Bize umut getirdi
Hoş geldin yeni yıl
Herkes seni bekledi
Neşem sevincim yerinde
Bir yıl daha bitti"
Yeni Yıl
"İşte geldi yeni yıl
Herkese kutlu olsun
Kırgınlıklar kavgalar
Hemencecik unutulsun
Kalbimiz neşe dolsun
Eğlencemiz bol olsun
Her günümüz böyle
Hep mutluluk içinde olsun"