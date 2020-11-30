Yeni yasaklar neler? Kabine toplantısı açıklamaları neler, sokağa çıkma yasağı var mı? Covid-19 tedbirleri neler? Sokağa çıkma kısıtlaması detayları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Toplantı sonrası yeni açıklamalar yapılacak. Covid-19 tedbirleri neler? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar neler? Kabine toplantısı açıklamaları neler, sokağa çıkma yasağı?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları tedirginliğe yol açarken, yetkililer yaptıkları açıklamalarda alınan tedbir kararlarının sıkılaştırılabileceğini vurguladı. Bu açıklamaların ardından gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15.00 itibariyle başlaması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde başladı.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşması, endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde alınan ek tedbirlerin yeterli olmaması, yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü gazetecilere, "Yeni tedbirler almaya mecburuz" demişti.

Bugün saat 15.35'te başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni önlemler konuşulacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklanacak.

YENİ YASAKLAR NELER?

Kritik toplantı öncesi İngiliz haber ajansı Reuters'ın hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği haber dikkat çekti. İsmi verilmeyen bir yetkilinin vaka sayılarında gelinen noktaya dikkat çektiği ve "Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel" dediği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hükümet yaptığı değerlendirmeler sonucunda iki hafta önce hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkış kısıtlaması getirirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günlük 3 saat sokağa çıkma olanağı tanındı. Ayrıca okullarda yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmaması kararlaştırıldı. Reuters'a konuşan aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, "İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DETAYLARI NELER?

Bir başka kaynak da ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtti ve "Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten ayın kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere seyahat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı ve "Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük" dedi.