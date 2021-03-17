Yeni yasaklar geldi mi? İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Kafeler kapanacak mı?
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Yeni yasaklar geldi mi? İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Kafeler kapanacak mı?

17.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:22
Yeni yasaklar geldi mi? İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Kafeler kapanacak mı?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Yeni yasaklar geldi mi? İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar geri geldi mi? Kafeler kapatılacak mı? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor. Yeni yasaklar geldi mi? İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? Kafeler kapanacak mı?

KAFELER KAPATILACAK MI?

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

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