Yeni Türkiye" Pastası Külliye Yolunda

Bursalı börek ustası, Türkiye'nin mega yatırımlarını anlatan dev pasta yaptı. Hükümet tarafından yapılan birçok projenin yer aldığı ve şeker hamurundan yapılan çalışmalar, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenecek.

Bursa'da yaptığı işlerle gündemden düşmeyen börek ustası Hasan Acar, şimdi de hükümetin icraatlarının anlatıldığı dev bir pasta yaptı. 6 buçuk metrelik Türkiye haritası üzerine şeker hamuru ile hizmetleri resmeden Hasan Acar, pastanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüleceğini ifade etti.

Geniş bir ekiple bu çalışmayı tamamladıklarını dile getiren Hasan Acar, "13-14 gün oldu. Gece gündüz çalıştık. 23 Nisan'da Beştepe'de sergileyeceğiz. Afrin'i de ekledik. Milli projelerimizin hepsini şeker hamurundan yaptık. Yaklaşık olarak 55-60 kiloya yakın şeker hamuru kullandık ve 8-9 arkadaşımızla beraber bu çalışmaları yapmaya çalıştık. 23 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın da inşallah katılımıyla dünyadan gelen öğrencilere de bu güzel eserleri sergileyeceğiz. Hızlı tren, Yüksekova Havaalanı, Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin Şehir Hastanesi, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Bolu Dağı Tüneli gibi eserler var. 6 buçuk metrelik Türkiye haritasına oturtturduk. Sığmayanları başka bir yerde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi. - BURSA