Yeni tanıştığın birine sorulacak sorular... Yeni tanıştığınız birine sormanız gereken 27 soru

Yeni tanıştığın birine sorulacak sorular... Bu sorular sıradan tanıdıkları biraz daha iyi tanımak için harikadır. Küçük sohbetler yapmak ve başkalarıyla aktif olarak ilgilenmek, yakınlık kurmanın ve daha derin bir bağ geliştirmenin harika bir yoludur.

Bazen biriyle tanışırsınız ve birbirinizi biraz daha iyi tanımak için biraz buz kırıcı aktiviteye ihtiyaç duyarsınız . Bu listedeki soruları kullanmak, bunu yapmanın harika bir yoludur, ancak bazı buz kırıcı oyunlar da oynayabilirsiniz.

YENİ TANIŞTIĞIN BİRİNE SORULACAK SORULAR

1. Hangi programlarla ilgileniyorsunuz?



Muhtemelen bahsettikleri en az bir veya iki şov, gördüğünüz ve hakkında konuşabileceğiniz şovlar olacak ve olmasa bile, şovların neyle ilgili olduğunu ve neyi sevdiklerini açıklamalarını sağlayabilirsiniz.

2. En sevdiğiniz film veya film türü hangisi?

Türe aşina iseniz, favorilerinizden birkaçından bahsedin. Aşina değilseniz, bir ara birlikte izleyip izleyemeyeceğinizi sorun. Ve sinemacı değilseniz, filmlerin neyi sevdiklerini sorun.

3. En sevdiğiniz spor nedir?

Bu size bununla ilgili birkaç ayrıntı sorma fırsatı verecektir. Aynı spor dalında olabileceğini düşündüğünüz birini tanımanın da harika bir yolu. İkiniz de aynı sporu takip ediyorsanız, sohbeti favori oyuncular ve takımlar olarak genişletebilirsiniz.

4. En sevdiğiniz yemek veya restoran hangisi?

Bu size en sevdiğiniz yemek veya restoran hakkında konuşma veya onlarınki hakkında soru sorma fırsatı verir. Ve bu kişiyle yemek yiyorsanız, muhtemelen sevdikleri restorana gideceksiniz.

5. Favori kitaplarınız, dergileriniz, web siteleriniz veya bloglarınız nelerdir?

Belirli kitaplar, dergiler, web siteleri veya bloglar hakkında birkaç takip sorusu sorabilir veya bu belirli şeyleri neden sevdiklerini sorabilirsiniz. Veya onlara okumakla ilgili neyi sevdiklerini sorabilirsiniz.

6. Dünyanın herhangi bir yerini ziyaret edebilseydiniz, nereye giderdiniz?

Bu size ziyaret etmek istediğiniz yer hakkında konuşma şansı verecektir. Aynı zamanda benzer seyahat ilgi alanlarınız olup olmadığını anlamanın harika bir yoludur.

7. Tek başına yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir?

Bu size, kendilerine ayıracak zamanları olduğunda ne yapmaktan hoşlandıkları hakkında bir fikir verecektir. Ve bu aktiviteyi de seviyorsanız, birlikte yapabileceğiniz bir şey olabilir.

8. Boş zamanınız olduğunda yapmayı en sevdiğiniz şey nedir?

Bu size, onlardan sizinle yapmaktan zevk aldıkları bir şeyi yapmalarını isteme fırsatı verir veya boş zamanınız olduğunda birlikte yapılacak şeyler için size bazı fikirler verebilir .

9. Şehrinizde yapılacak eğlenceli şeyler nelerdir?

Bu onların şehirlerinde yapmaktan hoşlandıkları şeyler hakkında bir konuşma başlatacak ve eğer şehirlerinden değilseniz, o şehirdeyken ziyaret etmek istediğiniz yerler hakkında fikir edinebilirsiniz.

10. Her zaman yapmak isteyip de yapmadığınız bazı şeyler nelerdir?

Bu size, her zaman yapmak istedikleri bazı şeyleri yapmaya başlarlarsa, onlarla yapabileceğiniz bazı fikirler verebilir.

11. Boş zamanınız olduğunda ne yapmaktan hoşlanırsınız?

Bu, birini daha iyi tanımanın harika bir yoludur. Size tamamlayıcı sorular sorma ve birlikte bir şeyler yapmayı teklif etme fırsatı verir.

12. Her zaman denemek isteyip de denemediğiniz bir şey nedir?

Her zaman yapmak istedikleri şeyi zaten yapmışlarsa, birlikte yapmak istediğiniz şeyler için fikir edinebilirsiniz. Ya da hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.

13. Eğlenceli ve rahatlatıcı ne yapmaktan hoşlanırsınız?

Bu size nasıl rahatlayabileceğiniz ve birlikte eğlenebileceğiniz konusunda bir fikir verecektir. Aynı zamanda kişiliklerini ve değerlerini de gösterir.

14. Ailenle yapmayı en sevdiğin şey nedir?

Aileleriyle nasıl vakit geçirmeyi sevdiklerine ve aileleri ile bir şeyler yapmak isteyip istemediğinize dair size bir fikir verir .

16. Bir arkadaşta hangi niteliklerden hoşlanırsınız?

Bu size bir arkadaşta neyi sevdiğinizi açıklama ve aynı zamanda bazı niteliklerini sorma fırsatı verir.

17. Paranızı harcamaktan hoşlandığınız bazı şeyler nelerdir?

Bu soru aynı zamanda ne tür şeylere değer verdiklerini göstererek ne tür bir insan olduklarını anlamanın iyi bir yolu olabilir.

18. Her zaman için biraz daha fazla ödemeye razı olduğunuz şeyler nelerdir?

Belki kahvedir, ya da ödün vermeyi reddettikleri başka bir hoşgörüdür. Bu küçük ayrıntı, bu kişinin değer verdiği şeylerin şaşırtıcı bir miktarını ortaya çıkarabilir.

19. Her zaman yerel olarak almaya çalıştığınız bazı şeyler nelerdir?

Yerel satın almak toplumu desteklemek için harika bir yoldur, bu kişi yerel satın almaya inanıyor mu?

20. Çocukken yaptığınız eğlenceli şey nedir?

Bu soru, genç bir çocukken yaptıkları şeyleri anlatırken yüzlerine bir gülümseme getirmelidir.

21. Çocukken her zaman yapmak istediğiniz şeyler nelerdir?

Hayaller ve hırslar hakkında konuşmak eğlencelidir. Belki itfaiyeci olmak istediler?

22. Her zaman denemek isteyip de yapmadığınız bir şey nedir?

Zaten yaptılarsa, birlikte yapabileceğiniz şeyler hakkında fikir edinebilirsiniz. Ya da hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.

24. Her zaman denemek isteyip de yapmadığınız bir şey nedir?

Her zaman yapmak istedikleri şeyi zaten yapmışlarsa, birlikte yapabileceğiniz şeyler hakkında fikir edinebilirsiniz. Ya da hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.

25. Ne tür müzikten hoşlanırsınız?

Müzik her zaman insanları birbirine yaklaştırır. Zevklerinizin uyup uymadığını görmeye çalışın!

26. Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?

Belki hikaye veya en sevdiğiniz oyuncular hakkında konuşarak bağ kurabilirsiniz.

27. Ne tür kitaplardan hoşlanırsınız?

Bu size favori kitaplarınız hakkında konuşma fırsatı verecektir. Bilim kurgu? Otobiyografiler mi? Bir kişinin favori türü onlar hakkında çok şey söyleyebilir!