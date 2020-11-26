Yeni sonbahar sezonunun tesettür giyim favori rengi hangisidir?

Tesettür giyimde yeni sezon sonbahar ürünleri raflarda yerini aldı. Yeni sonbahar sezonuyla birlikte moda olacak yeni renkler de merak edilmeye başlandı. Başörtüsü, tesettür ferace, tesettür elbise ve diğer tesettür giyimlerde ayrı ayrı renkler moda. Şimdi hep birlikte bu renkleri nasıl kombinleyebiliriz, hangi renk hangi renge uyumludur bakalım

2020 SONBAHAR SEZONUNUN MODA RENGİ HANGİSİ?

Modacılara göre 2020 sonbahar sezonunun tesettür giyimdeki moda renklerinden birisi sulusepkendir. Sulusepken gri tonuna yakın bir renktir. Özellikle sonbahar mevsimiyle uyumlu olduğundan çok fazla tercih edilmektedir. Sulusepken rengi ile kahverengini birlikte kombinleyebilirsiniz. Örneğin gri tonundan olan sulusepken kıyafet, elbise veya ferace ile kahverengi bir şalı kullanabilirsiniz. Veya aynı renkte bir çanta da tercih edebilirsiniz.

SULUSEPKEN İLE HANGİ RENKLER UYUMLUDUR? NASIL KOMBİNLEYEBİLİRİZ?

Sulusepken rengi ile birçok renk uyum içerisindedir. Bu bakımdan kombin yapmakta zorluk çekmezsiniz. Örneğin üst giyim, ceket için seçim yaparken sulusepkenli ekoselerin olması bir artı katmaktadır. Çünkü mavsimine en yakışan renklerden birisi budur. Sulusepken, beyaz renkli bir gömlek, jean ile oldukça şık gözükebilir. Günlük hayatta giyilebilecek bir renktir. Ek olarak sulusepken rengi paltolarda da kullanılabilir. Kısacası bu rengi tesettür giyim dahil her kıyafet için deneyebilirsiniz.

Sulusepken ve mavi renkler de birbirleriyle uyum içerisindedir. En çok tercih edilen ikili renklerden birisidir. Gri renk tonlarıyla kullanılan maviler şıklığı da ön plana çıkartıyor. Örneğin gri renk tonunda sulusepken eteklerle, mavi renk trikolar giyilebilir. Sulusepken mont ile mavi kazaklar tercih edilebilir.

Peki sadece tek moda renk sulusepken mi? Tabii ki hayır. Modacılar tarafından 2020-2021 sezonu için birçok renk belirlenmiştir. Şimdi bu renkleri sıralayalım.

2020-2021 SEZONU İÇİN TESETTÜR GİYİMDE MODA OLACAK RENKLER

Yeni sezon için tesettür giyimde en çok tercih edilen renk tonları pastel tonlarıdır. Şimdi 2020-2021 yılı için tesettür giyimde trend olan renklerin isimlerini sizlere iletelim.

- Pastel Mavisi

- Deniz Yeşili

- Asit Sarısı

- Kereviz Rengi

- Şeftali Nuga

- Bronz Pembe

- Magenta Moru

- Klasik Mavi

- Keskin Mavi

- Sadakat Mavisi

- Ateş Tuğlası

- Canlı Turuncu

- Parlak Amber

- Sulusepken

- Jet Rüzgarı

- Üniforma Mavisi

- Gümüş

- Armut yeşili

- Siyah

- Mandalina Kırmızısı

- Asker Yeşili

- Kumtaşı

- Sarı-Kahverengi Huş

- Altın

Bu renklerin yanı sıra samba, yanık kına, derin mavilik, yavruağzı, badem yağı, karamel ve asfalt grisi renkleri de en trend tesettür kıyafet renklerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

TESETTÜR GİYİMDE KOMBİN RENK ÖNERİLERİ

Son olarak tesettür giyimde kombinlemek için bazı renkler mevcut. Örneğin sulusepken-mavi, sulusepken-yanık kına vb. renkler çok tercih ediliyor. Yani kısaca bu sezon gri tonlarını kullanarak bir kombin oluşturabilirsiniz. Çünkü sonbahara en uyumlu renklerden birisi gri, sulusepken olarak bilinmektedir.