Yeni Şire Pazarı ile Buğday Pazarı'nın projesi tanıtıldı

17.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:10

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Şire Pazarı ile Buğday Pazarı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni şire pazarı ile buğday pazarının projesini Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda anlattı.

Toplantıda konuşan Gürkan, kentlerin kültürü, tarihi mirası, yaşam ve ticaret merkezlerinin korunup, gelişimlerini sürdürülebilir halde olması için çağın gerektiği vizyona sahip olması gerektiğini belirtti.

Şire pazarının kentin sorunlarından biri olduğuna işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Keza Buğday Pazarı da öyle. Yıllar önce zamanın usul ve esaslara göre yapılmış merkezler. Bu merkezlerde işi olanlar, ticaret yapan insanlar şu an ki halinden çok mustaripler. Temizin, düzenin, tertibin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. Bizim şehrimizde ticaretin kalbinin attığı yerlerin, izbe ve kötü durumdan kurtarılması gerekli. Fiziki yetersizlikleri farklı sorunlara sebebiyet veriyor. Bu merkezlerde ticaret yapan insanlarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Güvenlik, hijyen, iş ve işlerin yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkıyor."

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından, Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projelerinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA