Yeni Şakran'da 23 Nisan Coşkusu

Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Yeni Şakran Mahallesindeki etkinliklerle devam etti.

Makedonya'nın Radoviş şehrinden gelen misafir çocukların katılımıyla gerçekleşen kutlama etkinliklerinin üçüncü durağı Yeni Şakran Mahallesi olurken, Aliağa ilçe merkezinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Yeni Şakran Mahallesindeki program, Yeni Şakran Düğün Salonunda Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu (ALBET) oyuncularının sahneye koyduğu Abur Cubur Mahallesi isimli oyunla başladı. ALBET Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda 8-10 yaş grubundaki kursiyerler sahne aldı. Minik katılımcıların oldukça eğlendiği müzikli oyunda; sağlıksız beslenmenin çocukların bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediği, sebze, meyve ve süt gibi besinler alan çocukların ise sağlıklı, güçlü bireyler oldukları vurgulandı. Oyun, minik izleyicilerinden tam not aldı.

23 Nisan coşkusunu yöresel danslarıyla taçlandırdılar

Yeni Şakran Mahallesindeki etkinlikler rengarenk folklorik kıyafetleriyle sahne alan Makedonyalı çocukların gösterileriyle devam etti. 23 Nisan coşkusunu ülkelerinin yöresel danslarıyla taçlandıran misafir ülke çocukları, izleyenlerden bol bol alkış aldı. Misafir ülke çocuklarının ardından sahne alan Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) öğrencilerinin modern dans grubu gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. - İZMİR