Yeni Office Paketi Microsoft 365 Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri
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Microsoft, Teknoloji

Yeni Office Paketi Microsoft 365 Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Word, Excel ve PowerPoint gibi en iyi Office uygulamalarını bir araya getiren Microsoft 365 tüketicilere sunuldu. Microsoft 365 Bireysel ve 5 kişiye kadar paylaşılabilen abonelik, 6TB'a kadar depolama alanı, tüm cihazlar için gelişmiş güvenlik içeren

21.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:53
Yeni Office Paketi Microsoft 365 Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Word, Excel ve PowerPoint gibi en iyi Office uygulamalarını bir araya getiren Microsoft 365 tüketicilere sunuldu. Microsoft 365 Bireysel ve 5 kişiye kadar paylaşılabilen abonelik, 6TB'a kadar depolama alanı, tüm cihazlar için gelişmiş güvenlik içeren Microsoft 365 Aile abonelik seçenekleri sunuluyor. Office 365'in yerine geçen Microsoft 365 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Microsoft 365 Nedir?

Microsoft, bu ayın başında Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive dahil olmak üzere tüm Microsoft Office programlarını içeren Office 365 yerine Microsoft 365'in geleceğini duyurmuştu. Microsoft 365 fiyatı ev kullanıcıları için 6.99 dolar olarak açıklanmış, aylık 9.99 dolar fiyat etiketi ile aile paketi seçeneği de sunulacağı da belirtilmişti. Microsoft 365'in 21 Nisan tarihi itibarıyla kullanıma açılacağı açıklanmıştı. Microsoft için beklenen gün geldi; Microsoft 365 tüketicilere sunuldu.

Microsoft 365 Özellikleri

Önemli şeyleri koruyun: 1 TB OneDrive bulut depolama alanı ile tüm cihazlarınızda yer alan fotoğraf ve dosyaları yedekleyin ve bunlara erişin. OneDrive'daki Kişisel Kasa ile en önemli dosyalarınız için ekstra bir güvenlik katmanı elde edin.

Hareket halindeyken üretkenliği sürdürün: Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir uygulamada birleştiren Android ve iOS için yeni Office mobil uygulamasıyla dosyalarınıza erişin. Outlook mobil uygulamasıyla önemli şeylere odaklanın ve OneDrive mobil uygulamasıyla istediğiniz yerde dosya oluşturun.

Bağlanın, düzenleyin, işlerinizi halledin: Postanıza, takviminize ve dosyalarınıza güvenli tek bir uygulamadan erişerek günlük aktivitelerinizi Outlook'ta tek bir görünümde yönetebilirsiniz. Basit ve akıllı tasarım, e-postalarınızı hızlı bir şekilde okuyup sıralamanızı sağlar.

Yaratıcılığınızı gösterin: Bir Microsoft 365 abonesi olarak, yüksek kaliteli fotoğraflar ve 3B modeller, ekran üzerine yazma desteği ve her sezon için eğlenceli seçenekler dahil olmak üzere, Word, Excel ve PowerPoint'te gittikçe büyüyen bir premium şablon kataloğuna erişebilirsiniz.

Sürekli teknik destek: Bir hatayla karşılaşırsanız veya aradığınız bir yanıtı bulamazsanız Microsoft 365'in teknik destek birimine ek ücret ödemeden sohbet veya telefon aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz.

Office'i istediğiniz şekilde kullanın: Word'deki yazım önerileriyle profesyoneller gibi yazın, Excel'de finansal hesaplarınızı güvenle bağlayın ve PowerPoint'te zengin fotoğraf ve 3D model koleksiyonunu kullanın. Binlerce seçkin stok fotoğrafı, simge ve yazı tipi arasından istediğinizi seçin ve hızlı ve güzel bir şekilde kendi yeteneğinizi katın.

Microsoft 365 Fiyatı

Tüketiciler için Microsoft 365 (Microsoft 365 for Consumers) artık genel kullanıcılara sunuluyor. Microsoft 365, Office 365 ile aynı özellikler ve hizmetlerin tümünü getiriyor ancak yeni işlevler ekliyor. Yeni özellikler eklenmesine karşın fiyat Office 365 ile aynı tutulmuş. Microsoft 365 Bireysel fiyatı yıllık 70 dolar (409.99 TL), Microsoft 365 Aile fiyatı yıllık 100 dolar (539.99 TL). Microsoft 365 Aile, kullanıcıların aboneliği beş kişiye kadar paylaşabilmelerine olanak tanıyor ve 6TB bulut depolama alanı içeriyor.

Microsoft 365 İndirme

Zaten bir Office 365 aboneliğiniz varsa, otomatik olarak Microsoft 365 planına dönüşecek. Aboneliğiniz yoksa, Microsoft'un web sitesinden abone olabilirsiniz.

Office Ev ve Öğrenci 2019 İndirme

Word, Excel, PowerPoint, bireysel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yönelik temel uygulamaları içeren Office Ev ve Öğrenci 2019, aylık veya yıllık abonelik istemeyen, tek seferlik satın alımla ömür boyu kullanım isteyenlere hitap ediyor. Ofis Ev ve Öğrenci 2019 aboneliği satın alarak, 1 PC ve Mac bilgisayarda Office uygulamalarının klasik sürümlerine sahip oluyorsunuz.

Kaynak: Tamindir

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