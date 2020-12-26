Yeni Nesil Ajan 2 filminin konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 2 oyuncuları kimler?

Aksiyon ve macera kategorisinde film severler bu akşam Kanal D'de ekranlar başında buluşacak! Yeni Nesil Ajan 2 filmi bu akşam saat 22:45'te Kanal D ekranlarında olacak. Ulusal güvenlikten sorumlu ajan Augustus Gibbons, şimdiye kadar Amerika'ya gelen bütün tehditlerin üstesinden gelerek ülkenin güvenliğini sağlamayı başarmıştır. Ancak, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve tehdit eden terörist grup Amerikan ordusuyla bağlantılıdır. İşte, Yeni Nesil Ajan 2 konusu ve oyuncuları!

YENİ NESİL AJANS 2 FİLMİNİN KONUSU

Gibbons ve teknoloji uzmanı Toby Lee Shavers Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın XXX yeraltı operasyon merkezine bilinmeyen bir grup tarafından yapılan ölümcül bir saldırıdan kurtulmayı başarırlar. Gibbons katillerin hükümetin içinde radikal ve gizli muhalifler tarafından gönderildiğinden şüphelenir ve bunların izini sürmesi için yeni bir ajan aramaya başlar. Gibbons, bu kez, içteki isyanın kaynağını keşfetmesi için deneyimli, sağlam bir askeri eğitim almış, ama sokaklarda da söz sahibi birini istemektedir. Ne yazık ki, bu iş için biçilmiş kaftan olan kişi hapistedir. O kişi Darius Stone'dur ve üst rütbeli bir subayı dövdüğü için hâlen sıkı gözetim altında tutulmaktadır. Gibbons, Stone'un hapisten cüretkâr kaçışına yardımcı olur ve kendisini ABD hükümetini yıkmaya yönelik girişimi durdurmak üzere yeni XXX ajanı olmaya ikna eder.

YENİ NESİL AJAN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI