Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!
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Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2025 tarihli sayısında İl Milli Eğitim Müdürleri atama kararlarına yer verildi. Atama kararları ve yeni yönetmeliklerin bulunduğu gazetede, il il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürlerinin isimleri yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile birlikte atama kararları da Resmi Gazete'de duyuruldu. Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

21 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaİl Milli Eğitim Müdürleri atama kararları yer aldı. Peki, Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

İL İL GÖREVDEN ALINAN VE ATANAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ!

1 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaİl Milli Eğitim Müdürleri atama kararları yer aldı.

İşte, il il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri:

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? İl il görevden alınan ve atanan İl Milli Eğitim Müdürleri!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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