Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi

ANTALYA'da yeni evli iki çift, koronavirüse rağmen balayına çıkıp, müzikli eğlence yaptı.

Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi
22.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:52

ANTALYA'da yeni evli iki çift, koronavirüse rağmen balayına çıkıp, müzikli eğlence yaptı. Mersin'den uçakla gelen çift, havalimanından gelinlik ve damatlık ile çıktı. Diğer çift ise düğünlerdeki müzik yasağı yüzünden kentteki konvoy yasağına da uymayarak, oluşturdukları araç konvoyunu caddede durdurup, oynadı. 

Koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgelere rağmen yasaklara uyulmuyor. Yeni evlenen bazı çiftlerin de koronavirüs tedbirlerini ihmal etmesi, yasaklara uymaması dikkat çekti. Mersin'de dünyaevine giren çift, salgın riskine rağmen balayı için Antalya'ya geldi. Uçağı kaçırmamak amacıyla gelinlik ve damatlık ile uçağa binerek, turizm kentine gelen çift, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında havalimanından ayrıldı.Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde ise başka çift ve kentte yasak olmasına rağmen oluşturdukları konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çift ve beraberindekiler, düğünlerdeki müzik yasağı yüzünden oluşturdukları konvoyu caddede durdurup, araçlardan inerek, oynadı. Sosyal medyada paylaşılan yeni evli çiftlerden görüntüler, eleştirilere neden oldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Babel Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 15:53:25. #1.15#
title