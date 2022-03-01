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Yeni doğmuş yavru kediye polis şefkati

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeni doğmuş yavru kediye polis şefkati

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, annesi olmayan yeni doğmuş yavru kedileri biberonla besledi.

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, annesi olmayan yeni doğmuş yavru kedileri biberonla besledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, annesi olmayan 4 yeni doğmuş yavru kediyi fark etti. Kedileri önce veterinere götüren ekipler, kontrollerini yaptırdıktan sonra yavruları biberonla besledi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, anneleri bulunana kadar polis ekipleri tarafından yapılacak. - SAKARYA

Yeni doğmuş yavru kediye polis şefkati

Yeni doğmuş yavru kediye polis şefkati

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Pamukova, Sakarya, Polis, Yerel, Haberler

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