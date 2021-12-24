Yeni bir aşka yelken açtı! Böyle itiraf etti

Özdemir, muhabirlerin "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Ülkemiz için zor bir sene oldu. Ben de son dönemde böbrek iltihabı rahatsızlığı yaşadım ama şu an çok iyiyim" yanıtını verdi.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde Şef Yağız İzgül ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

"HAYATIMDA BAMBAŞKA BİRİ VAR"

Özel hayatı hakkında flaş bir itirafta bulunan güzel oyuncu, "Hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi tanıdık biri değil." diyerek şaşırttı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.