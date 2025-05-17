Yeni Bayburt Üniversitesi rektörü kim oldu? Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeni Bayburt Üniversitesi rektörü kim oldu? Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Bayburt Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Bayburt Üniversitesi rektörü kim oldu?

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir? Bayburt Rektörü Mutlu Türkmen kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Bayburt Üniversitesi rektörü kim oldu? Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN KİMDİR?

Mutlu Türkmen, 1973 Gümüşhane Şiran Arıtaş Köyü doğumlu.

İlköğrenimine Arıtaş Köyü İlkokulunda başlayıp, Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamladı. Daha sonra sırasıyla Özel Yükseliş Lisesi Orta Kısmı ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini tamamladı.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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