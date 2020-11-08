Yeni başkan Joe Biden oldu! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak? Süreç mahkemede mi bitecek?
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Yeni başkan Joe Biden oldu! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak? Süreç mahkemede mi bitecek?

08.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:14
Yeni başkan Joe Biden oldu! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak? Süreç mahkemede mi bitecek?

ABD'de Demokrat Aday Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazandığının açıklanmasının ardından bir aydan uzun sürecek bir süreç de başlamış oldu. İtirazların yargıya taşınmasıyla süre daha da uzayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, rekor sayıda oyla başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden'ın Beyaz Saray yolculuğu daha yeni başlıyor. 3 Kasım seçimlerinde halkın verdiği oylarla Eyalet bazında Seçiciler Kurulu üyeleri belirlenmiş oluyor.

Amerikan yasalarına göre, en geç 8 Aralık tarihine kadar eyalet bazındaki itirazların sonuçlandırılması gerekiyor. Bununla birlikte Seçiciler Kurulu delegeleri belirlenmiş olacak.

SEÇİLİ KURUL İÇİN SON TARİH 23 ARALIK

Seçiciler kurulunun 538 üyesi ise başkan seçimlerini 14 Aralık tarihinde yapacak. Seçici Kurul üyeleri, çok istisnai durumlar haricinde kendi eyaletlerinden çıkan sonuç doğrultusunda başkan için oy kullanacak.

Seçici Kurul üyelerinin yazılı olarak kullandığı oylar, Washington'a ve Senato Başkanı'na gönderilecek. Bunun için de son tarih 23 Aralık.

Seçici Kurulun verdiği oylar 6 Ocak 2021'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunda sayılacak.

BIDEN'IN 20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, bu noktada da Kongre üyelerinin "Seçici Kurul oylarına" itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz konusu oylar kongrece oylanarak iptal edilebilecek. Olası iptallerin ardından, Seçici Kurul delegelerinden 270'ten fazla oy alan aday, ABD Kongresi tarafından 46. ABD Başkanı olarak tesçil edilecek.

Tüm bu aşamaların ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin ederek, göreve başlaması bekleniyor.

SÜREÇ UZARSA BAŞKANLIĞA PELOSİ VEKALET EDEBİLİR

Öte yandan, Trump cephesinden açılan davalar ise ABD seçimlerinde nihai olarak en yüksek yasal yetki sahibi Yüksek Mahkeme'ye kadar gidebilir. Mahkemenin yeniden sayımlara da müdahale yetkisi var.

Mahkeme sürecinin Trump'ın görev süresinin biteceği 20 Ocak 2021'e kadar bitmemesi halinde ABD Anayasasına göre Başkanlığa Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi vekalet edebilir. Ancak bunun çok uzak bir olasılık olduğu ifade ediliyor.

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