Yemen'e Hollandalı Türklerden Destek

Hollanda'nın Rotherdam kentinde, Hollanda Yemen Gönüllüleri tarafından düzenlenen salon programında elde edilen gelirle insani dram yaşanan Yemen'e acil yardım ulaştırılacak.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle bölge acil yardım bekliyor.

Hollanda Yemen Gönüllüleri tarafından düzenlenen organizasyonda Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mahmut Bozdağ Hoca ve Hollanda Yemen Gönüllüleri sözcüsü Zekeriya Arslan konuşma yaparken programa yaklaşık 700 kişi katıldı. Organizasyondan elde edilen gelirle Yemen'de acil yardım ekibi bulunan Sadakataşı Derneği aracılığıyla Aden, Hicaz, El Hudeyde, Taiz, Marib bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacak.

Bölgede yapılacak olan yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtımı yapılacak. Tıbbi imkansızlıkların yaşandığı bölgelere ise mobil klinikle ulaşılarak hastaların tedavi ve kontrolleri evlerinde yapılacak.

Kemal Özdal programda yapmış olduğu konuşmada; "Yemen'de yaşanan insani kriz konusunda herkesi harekete geçmeye davet ettik. Hollanda'da yaşayan soydaşlarımızın Yemen konusunda hassasiyet gösterip bizlerle birlikte bölgeye yardım ulaştırmak istemesinden dolayı Hollanda Yemen Gönüllüleri'ne teşekkür ederim. Bölgede birlikte yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen ve tıbbi yardım ulaştıracağız.'' İfadelerini kullandı.

Programda konuşma yapan Mahmut Bozdağ Hoca, zor durumda bulunan Yemen'e yapılacak yardımların önemine dikkat çekerken, oradaki mazlum halka zor günlerinde destek çıkılması bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bozdağ konuşmasını Hollandalı Türkleri Yemen'e yardım etmeye davet ederek bitirdi.

Hollanda Yemen Platformu sözcüsü Zekeriya Arslan programda yaptığı konuşmada; ''İç savaşın ve kıtlığın hüküm sürdüğü kardeş coğrafyamız Yemen'e acil olarak yardım ulaştırmak için bu çalışmayı yapmayı kararlaştırdık. Bölgede uzun süredir bulunan Sadakataşı ile birlikte yardımsever halkımızın destekleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Çağrımıza kulak verip buraya gelen herkese teşekkür ederim.'' İfadelerini kullandı.

Hollanda Yemen Gönüllüleri ve Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989'a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler