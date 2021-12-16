Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de 250 Husi milis öldürüldü - Haberler
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Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de 250 Husi milis öldürüldü

Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'de 250 Husi milis öldürüldü
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Marib ilinde 250 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Marib ilinde 250 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, İran destekli Husiler, Marib'in güneyine yönelik saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, saldırı girişiminin engellenerek 250 Husi milisin öldürüldüğü ve 14 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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