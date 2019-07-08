Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

YEDİTEPE Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında 13 fakülte ve enstitülerden yaklaşık 4 bin öğrencisini yeni yaşamlarına uğurladı. Mezun olan öğrencilerin ve ailelerinin de katılımıyla düzenlenen tören etkinlik alanında yapıldı.

Törene, üniversitenin Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan'ın yanı sıra fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı.

Törende konuşma yapan Bedrettin Dalan, "Yeditepe ailesinin içinde başta büyük emekler veren, kıymetli öğretim üyelerimiz var, evlatlarımız var ve onları fedakarlık içinde buraya gönderen aileleri var. Bu büyük ailenin bir parçası olmak her öğrencimizde ve milletimizde karşılık buluyor. Çünkü gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır" dedi.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDE NESİLLER YETİŞTİRMEK İÇİN"

Atatürk'ün izinde, çağdaş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla 1985 yılında İSTEK Vakfı'nı, 1996 yılında ise Yeditepe Üniversitesi'ni kurduğunu anımsatan Bedrettin Dalan, öğrencilere aklın, bilimin ve vicdanın yolundan ayrılmamalarını öğütledi.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Akgün de, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi, ülkemizi gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Birisi Birisi vatanımızı kurtaran ve koruyan askeri ordu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ve ilim ordusu yani sizler" dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise "Sizleri mesleki anlamda donanımlı, zorlukların karşısında durabilen, sorun çözebilen, sorgulayan, kültür ve kimliğine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sizler artık 50 bine yakın mezun ailesinin birer bireyisiniz. Bundan sonra da yanınızda olacağımızı asla unutmayın" diye konuştu

Yeditepe Üniversitesi Mezunları Dayanışma Derneği (YUMED) Başkanı Burak Akburak, Coohesity Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörü Tarcan Serdaroğlu, Yönetmen Umut Kırca ve Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda eski mezunlar da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA