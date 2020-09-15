Yedi bölgesindeki tarih ve kültürel miraslarıyla Türkiye turistlerin gözbebeği Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com, Göbeklitepe'den Efes Antik Kenti'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Tarihi Yarımada'ya, Çatalhöyük'tenAni Harabeleri'ne kadar Türkiye'nin yedi bölgesindeki en iyi tarihi ve turistlik mekanları sizin için derledi.

Türkiye, yedi bölgesindeki tarihi ve kültürel miraslarıyla yerli ve yabacı turistlerin gözbebeği. Kadim kültürlere ev sahipliği yapan Türkiye toprakları, doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinde yer alan tarihi miraslarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Marmara Bölgesi

Tarihi kalıntılara ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi, mistik dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İstanbul'un en eski sınırlarının içerisinde yer alan Tarihi Yarımada Bölgesi, Osmanlı padişahı I. Bayezid tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale'de yer alan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, gezilecek yerler listesinin başında yer alıyor.

Ege Bölgesi

Antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntılarıyla Ege Bölgesi, yerli ve yabancı turiste her yıl kapılarını açıyor. Bölgede yer alan Efes Antik Kenti, yüzyıllarca dünyanın en önemli başkentlerinden biri olarak ayakta kalmış. Antik Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Artemis Tapınağı'nı, dünyaca ünlü Celcus Kütüphanesi'ni ve Hadrianus Tapınağı'nı barındıran Efes Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 7000'lere kadar dayanıyor.

"Dünyanın En Büyük Kehanet Şehri" unvanıyla da bilinen Didyma'ya ev sahipliği yapan Didim'deki antik kentin en dikkat çekici yapısı ise Apollon Tapınağı.

Akdeniz Bölgesi

Binlerce yıllık antik yerleşimlere ev sahipliği yapan bölge, gezginlerin uğrak noktası. Antalya'daki Aspendos (Belkıs) Antik Kenti'nde yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu, M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş. Yaklaşık 20.000 kişi kapasiteli bu antik tiyatro, günümüzde de hala çeşitli sanat etkinlikleri için kullanılıyor.

Bölgenin bir diğer önemli destinasyonu da Mersin'in Narlıkuyu ilçesinde yer alan hem doğal hem tarihi güzelliklerle dolu bir ören yeri olan Cennet Cehennem. Bu doğal harikaların küçük olanı Cehennem, büyük olanı ise Cennet olarak adlandırılmış. Cennet'e yaklaşık 450 basamaklı bir merdiven ile inmek ve burada bulunan Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etmek mümkün. Cehennem kısmına ise doğal şartlar sebebiyle inmek mümkün değil.

İç Anadolu Bölgesi

Ülkemizin eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle gezginlerin ilgi odağı. Bölgede bulunan Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutuyor.Ören yeri M.Ö. 5500 yıllarından itibaren yaklaşık 2000 yıl yerleşim merkezi olarak kullanılmış ve zaman içerisinde köy yerleşkesinden kent yaşamına evrimini gerçekleştirmiş. 2012 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'e giderek dönemin sanat ve gündelik hayatına dair her şeyi gözlemleyebilirsiniz.

Eskişehir'in rengarenk yüzü Odunpazarı Evleri ise geleneksel Anadolu Türk mimarisine ev sahipliği yapıyor. Bu tarih kokan sokaklarda gezinmek, fotoğraf çekilmek, cam sanatını izlemek ve uygun fiyatlarda ürünler bulmak mümkün.

Karadeniz Bölgesi

Yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Karadeniz'de bulunan Zilkale, Rize'nin meşhur doğal güzelliği Fırtına Deresi'nin kıyısında yer alıyor. Kayalık yamaç üzerine inşa edilen kalede 8 burç ve 1 gözetleme kulesi mevcut. Gerek kurulduğu yer gerekse şekli itibarıyla ilgi çeken kalenin nefes kesen manzarasından Karadeniz'in eşsiz doğasını seyre dalabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarını karaya çıkardığında ülkemizin kuruluşunun ilk adımı da atılmıştı. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yeri yadsınamaz. 2006 yılından beri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından müze olarak sergiye açık olan vapurda bal mumu heykelleri, eski pusulalar, haritalar ve diğer gemi eşyaları sergileniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu'nun mistik ve etkileyici atmosferi konuklarını kendine hayran bırakıyor. Köklü tarihi, özgün heykeltıraşlık eserleri ve ender görülen güzellikteki mozaikleri ile ilgi çeken Zeugma Antik Kenti ise bölgenin en önemli tarihsel noktalarından. Gaziantep'e 57 km uzaklıktaki antik kentten çıkarılan eserlerin önemli bir kısmını Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz.

İnsanlık tarihinin yeniden tartışılmasına sebep olan Göbeklitepe'nin ise dünyanın ilk tapınağı olduğu düşünülüyor. "Tarihin sıfır noktası" olarak da isimlendirilen Göbeklitepe'yi ölmeden önce görmeniz gerekenler listenize mutlaka yazın.

Doğu Anadolu Bölgesi

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi, yüzlerce yıl çeşitli uygarlıklara sahne olmuş bir yerleşim yeri olan Ani Harabeleri'ni kucaklıyor. Çok sayıda antik kilise bulunan ören yerini ziyaret etmek isterseniz Kars uçak biletlerine bir göz atabilir, kış aylarında ziyaret etmek isterseniz belki dönüşünü Doğu Ekspresi treniyle de yapabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük höyüklerinden birine ev sahipliği yapan Aslantepe ise Malatya'ya sadece 7 km uzaklıkta yer alıyor. M.Ö. 5000'li yıllardan M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen antik kent, aynı zamanda bir açık hava müzesi. Kazılardan çıkarılan buluntuların büyük bir kısmı Malatya Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: Bültenler