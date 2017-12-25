Yedaş Kışa Hazır

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il, ilçe ve kırsalında, dağıtım hatlarının ve şebeke yapısının ulusal ve uluslararası standartlara kavuşturulması için çalışmalar yapan YEDAŞ, kış şartlarında da sürekli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için bakım onarım çalışmalarını, yatırım planlamalarının büyük bir kısmını tamamladı.



Ulaşım ve operasyon açısından zorlukları olan geniş bir bölgede hizmet veren YEDAŞ, en uzaktaki abonelerini de kapsayacak şekilde aynı kalitede ve süreklilikte elektrik ulaştırmak için 66 arıza merkezi ile 7 gün 24 saat çalışıyor. Güçlü saha ekibi, araçları ve ekipmanları ile iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini tam anlamıyla yerine getiriyor. Özellikle kışın olumsuz hava koşullarının, elektrik dağıtım şebekesini etkilememesi amacıyla arıza onarım bakım ve yatırım planlarının büyük bir kısmını tamamladı. Çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, aşırı rüzgar, şiddetli yağışın elektrik iletim hatlarını olumsuz etkilememesi amacıyla gerekli hazırlıkları yaptı. Müşterilerden gelen geri bildirimler, otomasyon sistemlerinden alınan veriler ve bakım çalışmaları sırasında yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda onarım çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı. Kar yağışından olumsuz etkilenen ve yolların kapanması sebebiyle müdahale edilmesi zor olan kırsal kesimde, yapılan yatırımlar ile şebeke yapısını güçlendirdi. Muhtemel arızaların önüne geçmek amacıyla enerji nakil hattı direklerine izolasyon malzemeleri montajı gerçekleştirdi. Özellikle kırsalda dağıtım hatları ve şebekenin güçlendirilmesi amacıyla dağıtım binaları, trafolar, elektrik nakil hatlarına yönelik yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Kar ve buz yükünün iletim hatlarını etkileyerek iletkenlerin kopmasına neden olduğu bazı bölgelerde dağıtım hatlarını, yer altına aldı.



"Olumsuz hava koşulları ile mücadele için sahada gerekli hazırlıkları yaptık"



Kışın yaşanan olumsuz hava koşullarının, elektrik dağıtım şebekesine hasar verebileceğini ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "Ormanların yoğun olduğu bölgelerde, kar ve buz yükü oluşmasıyla devrilen ağaçlar, iletkenlerin kopmasına ve dolayısıyla arıza ve kesintilere sebep olabiliyor. Kış aylarında meydana gelen elektrik kesintilerinin yüzde 90'ı rüzgar ve buz yükü dökülmesi nedeni ile iletkenlerin birbirine çarpması sonucu yaşanıyor. Bu sebeple ağaçların kopan iletkenlere temasıyla meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek ve iletim hatlarının ağaçlardan etkilenerek kalıcı hasar yaşanmaması amacıyla hat altı ağaçlarımızın usulüne uygun budama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Fırtınaya bağlı olarak dağıtım binalarında çatı uçması, sel gibi durumlarda dağıtım merkezlerini, sel sularının basması sonucu enerji arzında problem yaşanmaması amacıyla dağıtım binalarımızın çatı tadilatı, bakım onarım, temizleme çalışmalarını tamamladık. İlçeleri ve büyük grupları besleyen hatların, arızaya neden olmaması için bakım ve yenileme faaliyetleri gerçekleştirdik. Dağıtım şebekesinde alçak gerilim, orta gerilim hatlarının bakımı, ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, ilave direk dikimi, güzergah değişimi, trafo ve pano bakım yenileme çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Dağıtım hatlarını besleyen fider ve hat koruma elemanlarının bakımını yaparak, sık arızaya düşen ana hatlarımızı iyileştirip güçlendirdik. Karayollarında bulunan orta refüj aydınlatma bakımlarını yaparak yolları aydınlatarak daha güvenli hale getirdik" dedi. - SAMSUN