"Yazlıkçılar Ayvalık'a gelmesin" çağrısında bulunan Başkan Ergin'e Bakan Kurum'dan tam destek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde Balıkesir'in 20 ilçe belediye başkanı ile birlikte telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde Balıkesir'in 20 ilçe belediye başkanı ile birlikte telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; son günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol kentlerden Ayvalık ve Ayvalıkgibi yazlık kentlerdeki evlerine gelmeye çalışan yazlıkçılara yönelik "Evde kalın ve Yazlık ilçelere gelmeyin" çıkışıyla Türkiye genelinde dikkatleri üzerinde toplayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bakan Kurum'dan konunun Bilim Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirilmesini istedi.

Dünyayı saran korona virüs salgının Türkiye'yi de etkilediği bu günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir merkez ve 20 ilçesinin belediye başkanlarıyla telekonferans sistemiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açıklamaları adeta damgasını vurdu.

Bakan Kurum'a; son günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarla, kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Şu anda Ayvalık'taki yazlıklar, büyük kentlerde sokağa çıkması kısıtlanan bu yaş grubundaki yazlıkçılar tarafından dolmak üzeredir. Hatta doldu. Belki de Bilim Kurulu bu konuda biraz daha erken davranarak bu konuda bir karar almış olsaydı, yazlıkların dolmasına müsaade etmeyebilirdik. Mesela, en son Ayvalık'ta korona virüs şüphelisi iki vaka vardı. Bu vakaların ikisi de İstanbul'dan gelen yazlıkçılardandı. Tabi bunlar hemen Balıkesir merkezdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bilim Kurulu bu yönde bir karar alırsa, yazlık kentlere gelecek olanlara yönelik böyle bir tedbir alınırsa, son derece uygun olacaktır. Zaten bu konuda 14 günlük bir karantina alınmasına yönelik bir genelgede yayınlanmıştı, ama bu durum kişilerin kendi inisiyatiflerine bırakılıyor. Yazlıkçılar korona virüs nedeniyle ortaya çıkan bu durumu bir fırsat bilerek, yazlık evinin tadilatına başlıyor, evinin temizliği için köylerde insanları getirtiyor. Yani kısacası hiç kimse bu kurala uymuyor. Sabah da aynı konuyu Kaymakam Bey ile görüştük. Bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. Biz bu tatil yörelerinde ortaya çıkan bu sıkıntılarla ilgili bakanlıklar ve Bilim Kurulu düzeyinde bir karar alınmasını bekliyoruz. Bunun dışında mesela bizim Ayvalık'ımızın yerel nüfusu 70 bindir. Ama şu anda bahsettiğimiz yazlıkçıların da gelmesiyle şu andaki nüfusumuz 120 ile 130 bin civarına yükseldi ve biz bu koşullarda bu nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumunda yazlık yörelerde ekonomik açıdan sizler tarafından dikkate alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum'dan Başkan Ergin'in açıklamalarına tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in kaygılarının yerinde olduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle taleplerinizde haklısınız. Aslında şehirlerarası otobüslere kısıtlama getirilmesinin sebebi buydu. Yani bir şehirdeki vakayı, diğer şehirlere aktarmamak adına bu uygulama hayata geçirildi. Özellikle şehirlerdeki vakalar İçişleri Bakanlığı'nın da Bilim Kurulu'nun da bizlerinde bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla, İstanbul'daki bir vakayı Balıkesir'e, Balıkesir'dekinin Bursa'ya aktarılmaması gerekiyor. Şehirlerin kendi içlerinde karantina sürecinin sürmesi gerekiyor. Bunun dışında tabiki valilikler nezdinde Ayvalık gibi yazlık şehirlerimiz de tedbirlerin alınması noktasında ben İçişleri Bakanı'mıza da bu konuyu ileteyim. Şehir giriş ve çıkışlarında mazereti olan vatandaşlarımızın dışında tabiki 'ben yazlığa gidiyorum' mantığı da doğru değil. Bu konuda inşallah gerekli tedbiri alırız. Ama bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Vali bey ile hemen istişare edip, konuşmasında fayda var. Çok haklısınız. Genel olarak Balıkesir'in tüm ilçeleri yazlık ilçelerdir. Yazlıkçılarımız bu mevsimden sonra gelmeye başlayacaklardır. Ama şu anda yazlıkçıların gelme zamanı değildir. Çünkü bu bölgedeki oteller kapalı ve yazlıkçıların bulundukları kentlerde kalmaları gerekiyor. Ben bu konuyu hem Bilim Kurulu'na hem de İçişleri Bakanımız ileteceğim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA