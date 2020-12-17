Yazıklar Olsun şarkısı dizle! Yazıklar Olsun sözleri!
Orhan Gencebay'a ait olan Yazıklar Olsun şarkısı dizle! Yazıklar Olsun sözleri!
Orhan Gencebay'dan dinlemeye alışık olduğumuz, 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği Yazıklar Olsun şarkısı dizle! Yazıklar Olsun sözleri!
YAZIKLAR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Yazıklar olsun, yazıklar olsun
Kaderin böylesine, yazıklar olsun
Herşey karanlık, nerde insanlık
Kula kulluk edene yazıklar olsun.
Batsın bu dünya, bitsin bu rüya
Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun
Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler
Hasret çeken gönül, benim mi olsun.
Ben ne yaptım, kader sana
Mahkum etti, beni bana
Her nefeste, bin sitem var
Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana.
Şaşıran sen mi yoksa benmiyim bilemedim
Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim
Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım
Of... of... of... of... of... of.of.of...
Ben mi yarattım, ben mi yarattım
Derdi ızdırabı, ben mi yarattım
Günah zevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa
Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım.
Batsın bu dünya, bitsin bu rüya
Aşksız geçen ömrüme, yazıklar olsun
Dolmamış çileler,…