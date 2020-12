Yazıklar Olsun şarkısı dizle! Yazıklar Olsun sözleri!

Orhan Gencebay'dan dinlemeye alışık olduğumuz, 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği Yazıklar Olsun şarkısı dizle! Yazıklar Olsun sözleri!

YAZIKLAR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Yazıklar olsun, yazıklar olsun

Kaderin böylesine, yazıklar olsun

Herşey karanlık, nerde insanlık

Kula kulluk edene yazıklar olsun.

Batsın bu dünya, bitsin bu rüya

Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun

Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler

Hasret çeken gönül, benim mi olsun.

Ben ne yaptım, kader sana

Mahkum etti, beni bana

Her nefeste, bin sitem var

Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana.

Şaşıran sen mi yoksa benmiyim bilemedim

Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim

Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım

Of... of... of... of... of... of.of.of...

Ben mi yarattım, ben mi yarattım

Derdi ızdırabı, ben mi yarattım

Günah zevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa

Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım.

Batsın bu dünya, bitsin bu rüya

Aşksız geçen ömrüme, yazıklar olsun

Dolmamış çileler,…