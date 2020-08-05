Yazıhan Kaymakamı Şimşek göreve başladı Ordu ili Kumru İlçesi Kaymakamı iken Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Bülent Şimşek, Yazıhan'da göreve başladı.

Ordu ili Kumru İlçesi Kaymakamı iken Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Bülent Şimşek, Yazıhan'da göreve başladı.

14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname kapsamında, Ordu ili Kumru İlçesi Kaymakamı iken Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığı'na Bülent Şimşek, Eylül 2018'den beri Yazıhan Kaymakamı olarak görev yapan ve zaman zaman Vali Yardımcılığına da vekalet eden Güher Sinem Büyüknalçacı da Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

Yazıhan İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Bülent Şimşek, Yazıhan'da göreve başlarken, Şimşek 1985 yılında İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon-Çaykaralı olan Şimşek, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olup üniversite öğrenimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Orta seviyede İngilizce bilen Kaymakam Şimşek evli ve bir çocuk babasıdır. - MALATYA

Kaynak: İHA