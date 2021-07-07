Yazı Dizisi -1: Yapay Zekadan Korkmalı Mıyız?

Hatice Nur Dicle'nin yazı dizisi... (1) Yapay zekalar birçok insan tarafından merak edilen çok karmaşık bir konudur.

Hatice Nur Dicle'nin yazı dizisi... (1)

Yapay zekalar birçok insan tarafından merak edilen çok karmaşık bir konudur. Bu karmaşık konuyu anlamak ve benimsemek tabii ki zaman almaktadır. Yapay zeka konusunu araştırırken yapay zekalar hakkında çok fazla komplo teorisi olduğunu gördüm ve bu durum benim bu konuyu

daha da merak etmeme sebep oldu. Nereden çıktı bu teoriler derken Terminatör serisiyle karşılaştım.

Bu film serisi aslında yapay zekalar hakkında ortaya atılan teorilerin doğuş kaynağı denilebilir. Daha bu film serisinin ilk iki filmini izledim ve aslında insanların ne kadar haklı olabileceğini anladım. Daha sonra ise yaptığım röportaj ve daha fazla araştırmalar ile birkaç sonuca vardır. Bunlardan bir tanesi korkmak yerine gerekli tedbirleri alarak iyi niyet çerçevesinde bu yola devam etmeli ve yapay zekaları insanların hayatlarını kolaylaştırmada kullanmaya devam etmeliyiz.

İkincisi ise bizlere bu kadar benimsetilmiş yapay zekalardan hiçbir şekilde kurtulamayız. Çünkü bizler bu teknoloji ile çok yakından bir bağa sahibiz. Yapay zekalar insanların hayatını çok büyük oranda düzenler ve kolaylaştırır. Sektörel dağılıma baktığımızda bile yapay zekadan yararlanmayan sektör yok denecek kadar azdır.

Yapay zekalardan korkmak yerine onları daha da geliştirmeli ve iyi niyet çerçevesinde kullanmaya, Dünya'yı güzelleştirmeye devam etmeliyiz.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber çok fazla soru gündeme gelmiştir. Bunlardan en çok merak edileni ve sorulanı ise yapay zekadır. Bundan yaklaşık 220 yıl önce sadece filmlere konu olan yapay zeka, günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Peki, nedir bu yapay zeka, insanlar neden yapay zekadan korkar. En basit ifadeyle yapay zeka (AI), verilen görevleri yapabilmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları verilerle analizler yapan sistemler veya makinelerdir. Yapay zekalar çok çeşitli biçimde kendini gösterir. Yapay zeka, süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi

yeteneği ve süreciyle ilgilidir. Kimilerine göre, yapay zeka kavramı, insanoğlunun yerini alabilecek tehlikeli bir varlıktır ve uzak durulması gerekir. Fakat bu alanla ilgili olan herkes, insanoğlu ile makinalar arasında (Şu an ki mevcut teknolojilerde) kesin bir farklılığın olduğu bilincindedir.

YAPAY ZEKANIN TARİHÇESİ NEDİR?

Tarihte bazı medeniyetler robotlarla ilgilenmişlerdir. Ama bunlara yapay zeka demek pek doğru değildir. Yapay zekanın bahsi 1956 yılında İngiltere'de New Hampshire'da bulunan 'da yapılan bir konferansta ilk defa ortaya atılmıştır. Yapay zekanın üretiminde en etkin rolü İngilizler ve Japonlar oynamıştır. 1980'lere kadar yapay zeka alanında pek gelişmeler yaşanmamış ve gelişmeler bir duraksama dönemine girmiştir.

Bu dönemde Japon bilim insanlarına rakip olmak isteyen İngiliz bilim insanları ile yapay zeka gelişmeleri tekrar atak yapmıştır. Bu alanda en önemli gelişmelerden biri 1997 yılında yaşanmıştır. IBM'in ürettiği "Deep Blue" adlı bilgisayar dünyanın en iyi satranç ustalarından biri olan Garry Kasparov'u yendi. Gerçekten yapay zekaların atak yapmasında ve gelişmesinde en önemli etken ise bilgisayarların ortaya çıkmasıdır. Her bilim dalında olabileceği gibi yapay zeka, teknoloji alanında da karanlık bir çağ yaşanmıştır.

Bu tam olarak 1965-1970 yıllarına tekabül eder. Hemen ardından ise teknoloji Rönesans dönemini (1970-1975) yaşamıştır. 1975-1980 yılları ise Ortaklık dönemi denir. Ortaklık döneminde bilim insanları, dil ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarından da faydalanabileceklerini görmüşlerdir.

YAPAY ZEKA TÜRLERİ NELERDİR?

Yapay dar zeka (Dar AI): Yapay zeka alanında şu ana kadar görülen son noktadadır. Gününüm teknolojisiyle elde olan yapay zekaları temsil eder.

Yapay genel zeka (Genel AI): Yapay genel zeka, sistemin tüm görevleri insanlardan daha iyi yapmasını ifade eder. Filmlerde görülen kendi bilincini geliştirmiş yapay zeka türüne verilen addır.

Yapay süper zeka (ASI): Süper yapay zekaları ifade eder. Bu tür yapay zekaların insanların zekasından bile daha üstün ve dünyadaki birçok soruna çözüm olacağı söylenir. Teknoloji daha bu seviyeye gelememiştir.

YAPAY ZEKALARIN NERELERDE UYGULANIR?

İlk olarak yapay zekalar ses tanıma alanında bayağı gelişmişlerdir. Yapay zekalar sadece sesi tanımaz aynı zamanda sesi analiz eder ve sese uygun cevapları bile verebilir. Yapay zekaların görüntü işleme özellikleri de çok gelişmiştir. Yapay zekalar sadece görüntüyü işlemez aynı zamanda işleme süresini de dikkate alınacak düzeyde kısaltır. Yapay zekalar aynı zamanda muhakeme ve doğal dil işleme alanlarında da uygulanır.

Kaynak: Space Mag Türkiye