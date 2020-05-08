Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
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Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
08.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:10

Geçtiğimiz günlerde Alişan'la ilgili olumsuz bir paylaşım yapan yazar Pucca, kendisini eleştiren bir magazin sayfasının Ece Erken'e ait olduğunu iddia ederek ateş püskürdü. Pucca, yaptığı paylaşımlarda Ece Erken için "Sen hayatımda gördüğüm en bomboş en salak kişisin" dedi.

Pucca takma adıyla tanınan Selen Pınar Işık, geçtiğimiz günlerde "Fark ettiniz mi birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ölüyorum' türü demeç vermedi" diyerek Alişan'a tepki gösterdi. Bu paylaşımından dolayı tepki çeken Işık, kendisini eleştiren bir magazin sayfasının arasının kötü olduğu Ece Erken'e ait olduğunu ileri sürerek ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Işık'a Ece Erken'den de cevap gecikmedi.

"SENDEN İNANILMAZ SIKILDIM"

Sivri diliyle tanınan Pucca, Twitter hesabından Ece Erken'i hedef alarak şunları söyledi: "Ece'ye bak ya gitmiş işsizlikten kendine magazin sayfası açıp, ona sallayan kim varsa saldırıyor. Öf dua et iyi kalpli bir kızım. En önemlisi senden inanılmaz sıkıldım yeter ya. Ha gayret bu sayede eski kankiton (Alişan) belki barışır seninle, dua edersin bana."

Yazar Pucca, Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Pucca

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BOŞ İNSANSIN"

"Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi."

Kısa bir süre önce evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisini bitiren Erken'in yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

"BUNA İNANAN AHMAKTIR"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Pucca'ya dava açacağını söyleyen Ece Erken, "Takipte olduğum bu sayfayla gönderilerini beğenme dışında uzaktan yakından alakam yoktur. Bunu söyleyen buna inanan ahmaktır" dedi.

Yazar Pucca, Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Yazar Pucca, Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Yazar Pucca, Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
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