Yazar Özdenören, Selçuk'ta

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri kapsamında Konya'ya gelen yazar Rasim Özdenören, Selçuk Üniversitesi'nde "Müslümanca Düşünmek ve Yaşamak" konulu konferans verdi.

Selçuk Üniversitesi Genç Adım Topluluğu'nca İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi katkısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Topluluk Başkanı Muhammed Şirazi Şan'ın açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi.

Yazar Rasim Özdenören, İslam'ın yeterli derecede tanınmadığı takdirde uzaklaşmanın da kolay olacağını ifade ederek, "Biz acaba İslam'ı ne ölçüde tanıyoruz? Tüm sorun, problem burada yoğunlaşıyor. Bizi İslam'dan uzaklaştıran husus nedir? İslam'ı vaktiyle layıkıyla tanımış olan Asrı Saadet'e kendimiz için nasıl bir önem veriyoruz? Asrı Saadet adı üzerinde 'Saadet, Mutluluk Dönemi' diyoruz. Niye öyle diyoruz? Çünkü Asrı Saadet insanı yani Sahabe ile günümüz insanı arasındaki farkı belirlersek sahabelerle bizim neslin insanı arasındaki farkı da somutlaştırabiliriz. Sahabelerin şiarı şuydu; 'İslam ne diyor ise ben onu sorgusuz, sualsiz hayatıma geçirmeye amadeyim.' Daha sonraki Müslüman ne yapıyor? Sorgusuz, sualsiz hayatına geçirmiyor, tam tersine kendi hayat tarzı her neyse İslam'ı ona göre yorumlamaya çalışıyor. O günün Müslüman'ı ile bu günün Müslüman'ı arasında temel farklılık bu" diye konuştu.

"Biz dünyaya doğuştan bilgilerle gelmiyoruz"

"Biz İslam'ı tanımaktan uzaklaştık" diyen Özdenören, "Bizzat biz kendimiz İslam'ı layıkıyla tanımadığımız için İslam'ı sosyalizm, feminizm, erkek egemen söylemiyle bağdaştırabiliyoruz. İslam'ı pozitivizm, hürriyet, demokrasiyle bağdaştırabiliyoruz. Bağdaştırıyoruz derken yanlış olarak bağdaştırıyoruz. 'İslam'da pozitivizm, rasyonalizm var' deniliyor. Rasyonalizmin sözlükteki anlamına bakıyor; akılcılık. 'İslam zaten akla hitap ediyor. O halde biz de akılcıyız' diyor. Akılcılar, rasyonalistler İlk Çağ, Grek felsefesinden Descartes'a kadar, Descartes'tan da günümüze kadar rasyonalistler 'biz dünyaya doğuştan bir bilgiyle geliyoruz' diyor. Pozitivistler ne diyor? Pozitivistler de diyor ki hayır, insanın kafası boş plaktır. Biz bu boş plağı bu dünyadayken tecrübelerimizle dolduruyoruz. İkisinin de yanlışı şurada İslam açısından baktığımızda İslam akılcı değil, İslam akla hitap eder. Biz dünyaya doğuştan bilgilerle gelmiyoruz. Doğuştan tecrübelerimiz de yok bizim. 'Bizim bilgimizin kökeninin vahiy olduğunu, sadece bugünle mahsus değil; Hazreti Adem'den, Son Peygambere kadar bilgimizin kökeni vahiydir' diyoruz" diye konuştu.

Konferans sonrasında, Rektör Prof. Dr. Şahin, yazar Özdenören'e hediye takdim etti. Özdenören ayrıca öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA