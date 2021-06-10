Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi
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Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de aniden başlayan sağanak yağış, her yağmurda aynı sıkıntıyı çeken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı sular altında bıraktı.

İzmir'de aniden başlayan sağanak yağış, her yağmurda aynı sıkıntıyı çeken Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı sular altında bıraktı. Altyapıdaki sorunların çözülmesini isteyen Kemeraltı esnafı, "30 yıldır bu sıkıntı hep var. Buraya altyapı istiyoruz" diye isyan etti.

İzmir'in önemli alışveriş noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı, aniden bastıran yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı. Esnaflar, iş yerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi. Bazı iş yerlerini ise su bastı. Esnaflar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını dile getirerek, acilen çözüm istedi. Her yağmurda aynı sıkıntıyı çektiklerini ifade eden esnaflardan Utku Turcan, "Bu sıkıntıdan kurtulmak istiyoruz. Yolları kapattılar, yol çalışması yapıyorlar. Oradaki esnaflar da iş yapamıyor. Ama yine ilk yağmurda yine her yeri su bastı. Rezillik bu başka bir şey değil. Bir an önce buna çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

"30 YILDIR BU SIKINTI HEP VAR"

Her yağmurda aynı çileyi çektiklerini söyleyen Zeki Avcı ise "Şu esnafın çektiği rezilliğe bakın. Az bir şey yağmur yağsa bile böyle oluyor. Millet müşteriyi bıraktı çamur, su süpürüyor. Zaten pandemi var nasıl ekmek yiyeceğiz biz? 30 yıllık esnafım burada, 30 yıldır bu sıkıntı hep var. Buraya altyapı istiyoruz. Kadifekale'nin, Ballıkuyu'nun suyu olduğu gibi buraya iniyor" diyerek durumdan yakındı. Esnaflardan Filiz Mavigöz de "Yağmurun nasıl geldiğini anlayamadık. Esnaf ne yapacağını şaşırdı. Herkes içerde oturarak yağmurun geçmesini bekledi" diye konuştu.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi
Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi
Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi
Yaz yağmuru Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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