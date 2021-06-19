Yaz sorunlarına bitkisel çözümler

SİNEKLERİ KOVMAK MÜMKÜN MÜ?200 ml lavanta aromatik suyu, 10 damla okaliptüs uçucu yağı, 10 damla biberiye yağı, 15 damla lavanta uçucu yağı, 15 damla sitronella (limon çimeni) uçucu yağı, 40 ml Hint yağı ve 5 ml tatlı badem yağını karıştırıp sprey şişesine koyun.

SİNEKLERİ KOVMAK MÜMKÜN MÜ?

200 ml lavanta aromatik suyu, 10 damla okaliptüs uçucu yağı, 10 damla biberiye yağı, 15 damla lavanta uçucu yağı, 15 damla sitronella (limon çimeni) uçucu yağı, 40 ml Hint yağı ve 5 ml tatlı badem yağını karıştırıp sprey şişesine koyun. Sinekleri uzak tutmak için açık havaya çıkmadan sıkabilirsiniz.

Böcek ve sinek ısırıklarını sakinleştirmek ve bunların yarattığı kaşıntıyı hafifletmek içinse 20 ml tamanu yağı, 10 damla lavanta uçucu yağı ve 10 damla nioli yağını karıştırıp ısırıkların üzerine sürebilirsiniz.

SICAKLARIN 'BELASI' TERLEMEYE KARŞI ÇÖZÜMLER

Terleme sorunuyla mücadelede en etkili bitkilerin başında adaçayı geliyor. Bir tatlı kaşığı adaçayını bir bardak kaynamış su içinde 10 dakika demleyip süzdükten sonra ılık olarak içmek terleme sorununa karşı etkili olabilir.

Bir su bardağı lavanta veya gül suyuna 40'ar damla selvi ve limon uçucu yağı ekleyerek hazırlanan karışımı sürmek ter kokusunun yok olmasına katkı sunabilir.

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN KÜRLER

Hodan yağı hasar görmüş cilt hücrelerini yenileme özelliğine sahiptir. 4 yemek kaşığı hodan yağının içine beş damla lavanta uçucu yağı damlatılarak hazırlanan karışım yanıkların hızla iyileşmesine ve yanığa bağlı acı hissinin azalmasına yardımcı olabilir.

Yüzünüzdeki güneş yanıkları içinse rahatlatıcı bir maske yapabilirsiniz. 3 çay kaşığı öğütülmüş mercimek, 1 tatlı kaşığı Hindistancevizi yağı veya zeytinyağıyla 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırarak bir maske hazırlayabilirsiniz. Karışımı yüzünüze 2-3 dakika masaj yaparak uygulayın. Daha sonra soğuk suyla yıkayın. Hindistancevizi yağı cilt kusurlarını onarmaya yardımcı olurken, kırmızı mercimek renk tonu eşitlemeye ve kızarıklığı almaya destek olacaktır. Limon suyuysa asidik yapısıyla lekelere ve kızarıklığa karşı etki gösterecektir. Maskeyi haftada en fazla iki gün uygulayabilirsiniz.

BRONZLAŞMA İPUÇLARI

Uzmanların özellikle uyardığı 11.00 - 15.00 saatlerinde güneşe çıkmamak gerekir. Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yoktur ama bu riskli saatlerin dışında kalan zamanda olabilecek en sağlıklı şekilde, kısa güneşlenmelerle bronzlaşmak isteyenler aromaterapiden yararlanabilir.

5 yemek kaşığı tamanu yağı, 2 yemek kaşığı fındık yağı, 3 yemek kaşığı kakao yağı ve 5 damla havuç çekirdeği yağıyla hazırlanacak karışım bronzlaşmaya katkı sağlayabilir.

ÖNEMLİ NOT: Doğal ürünlerden de oluşsa karışımları cilde uygulamadan önce az miktarda deneyerek kendinize alerji testi yapmayı ihmal etmeyin.

Kaynak: Hürriyet