'Yaz sezonunda meme büyütme ameliyatı yüzde 50 arttı'

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş, yaz mevsimiyle meme büyütme ameliyatı başvurularının yüzde 50 arttığını söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş, yaz mevsimiyle meme büyütme ameliyatı başvurularının yüzde 50 arttığını söyledi. Bir dönem tabu olarak görülen ve gizli yapılan bu ameliyatlara artık kişilerin aileleriyle geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Kesiktaş, randevuların şimdiden dolduğunu belirtti.

Eskiden tabu olarak görülen ve gizli yapılan meme ameliyatlarının 10 yıl öncesine göre yaklaşık 10-15 kat artarak rutin hale geldiğini söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş, artık genç kızların babalarıyla gelerek bu ameliyatları rahatlıkla yaptırdıklarına dikkat çekti.

Pandemi döneminde ameliyatlara ara verildiğini ancak riskin azalmasıyla mayıs ayından itibaren meme büyütme-küçültme ameliyatlarına yoğun talebin başladığını dile getiren Prof. Dr. Erol Kesiktaş, "Özellikle yaz mevsimine giriş zamanı, insanların plaj, havuz veya tatilden önce hazır hale gelmek için polikliniğimize yoğun talebi başladı. Özellikle meme büyütme ameliyatları çok revaçta. Bunlarda da kış aylarına göre yüzde 50 oranında bir artış var. 9 günlük bayram tatili zamanlarının öncesinde de meme ameliyatlarına çok fazla rağbet oluyor. Hatta şu günlerden randevuları doldurmuş durumdayız" dedi. '10 GÜNDE İYİLEŞİYORLAR'Hastaların bu konuda uzman hekimlere başvurmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kesiktaş, "Meme kadının önemli organı. Eksikliği, olmaması, büyük olması, deforme olması ya da asimetrik olması kadınları ve genç kızları psikolojik açıdan olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle hastalar daha özgüvenli olmak ve vücut bütünlüğünün daha iyi olması için bize başvuruyorlar. Biz de gerekli olan duruma göre ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Hastalar genellikle 1 hafta, 10 gün içinde normal yaşamlarına dönüyorlar. Çalışan bir kişi ise 2 hafta sonra işine dönebilir ya da dışarı çıkıp kendi işlerini yapacak duruma gelebilir" diye konuştu. 'YÜRÜYÜŞÜM BİLE DEĞİŞTİ'Kısa süre önce meme küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki Ayşe Nur ise burun estetiği ameliyatı olan kızından cesaret aldığını ve şu an çok mutlu olduğunu belirtti. Nur, yıllarca kamburluk ve boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çok rahatsızlıklar çekiyordum. Kızım Erol Bey'e gelerek daha önce burun ameliyatı oldu. Bu beni çok cesaretlendirdi. Ameliyat olalı 18 gün oldu. 2 gün içinde ağrılarım geçti, kuş gibi oldum. Yıllardır bu ağırlığı boş yere taşımışım. Çok mutluyum. Artık tüm kıyafetleri rahatça giyebiliyorum. Yürüyüşüm bile değişti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen