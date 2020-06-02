Yaz okulu ve yaz spor okulları açılıyor Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı.

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgınından bu yana tedbir amaçlı gençlik merkezi ve bilgi evlerini geçici süreliğine kapatmıştı. 1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda yaz aylarında düzenlenecek yaz okulu ve yaz spor okuluyla kapılarını öğrencilere yeniden açacak.

BİLGİ EVLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ KAPILARINI YENİDEN AÇIYOR

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak. 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek eğitimlere online kayıt için, http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ adresinden başvurulabilecek.

ÜCRETSİZ YAZ OKULU KAYIT MERKEZLERİ, YAŞ ARALIKLARI VE EĞİTİM İÇERİKLERİ

Kayıt Merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Akademi, Alibeyköy Spor Kompleksi. Ayrıca yaz okulu eğitimleri yukarıda belirtilen yerlerde gerçekleşecek.

BİLGİ EVLERİ YAZ OKULU İÇERİK ( 9-15 YAŞ) – (Tüm Bilgi Evleri)

Değerler Eğitimi

Sanat ve Beceri Atölyeleri

GezilerEtkinliklerRehberlik ÇalışmalarıSınav Temel Hazırlık Dersleri

DİL EVİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ)Dil Evi İngilizce ve Arapça Yaz OkuluOyunla ve Gezerek ÖğrenmeSpeaking ClubMüzikle Öğrenme – KaraokeMasa OyunlarıFilm İzleme

GENÇLİK MERKEZLERİ YAZ OKULU İÇERİK (15-20 YAŞ)

Değerler EğitimiSanat ve Beceri Atölyeleri,GezilerEtkinlikler,Rehberlik ÇalışmalarıTYT Hazırlık Dersleri

BİLİŞİM AKADEMİ YAZ OKULU İÇERİK (9-20 YAŞ) Ali Kuşçu Uzay EviGüneş SistemimizYıldızların YaşamıUzay ÇalışmalarıGökyüzünü TanıyalımRobot OkuluWeb TasarımOyun TasarımıMobil Uygulama GeliştirmeBlog Hazırlama & Bloggerlik3d Tasarım Arduino

ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULUNDA 13 SPOR BRANŞI OLACAK

Yaz spor okuluna gelecek öğrenciler eğitimlerini hafta içi her gün Alibeyköy Spor Kompleksi'nde yapacaklar.Yaz Spor Okulu için kayıt merkezleri: Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Robot Okulu, Alibeyköy Spor Kompleksi.

YAZ SPOR OKULUNDA YER ALACAK BRANŞLAR

ATLETİZMBADMİNTONBASKETBOLBİSİKLETFUTBOLKARATEKAYKAYMİNİ GOLFOKÇULUKSATRANÇORYANTİRİNGTENİS

VOLEYBOL

Kaynak: DHA