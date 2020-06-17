Yaz aylarında yeterli su içerek sağlığınızı koruyun
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Yaz aylarında yeterli su içerek sağlığınızı koruyun

Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun önemi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bir kez daha ortaya çıkıyor.

Yaz aylarında yeterli su içerek sağlığınızı koruyun
17.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:19

Vücut dengesi için ihtiyacınız kadar su için

Vücudumuzdaki organların ve sistemlerin yeterli su olmadan fonksiyonlarını yerine getiremeyeceğini belirten Nişantaşı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erdem, yeterli miktarda su içmenin sadece böbrekler değil, vücudun sağlığı ve dengesi için de önemli olduğunu vurguluyor. Erdem, "Az su içmek kadar çok su içmek de tehlikeli, vücudun dengesi için ihtiyacınız kadar su için" dedi.

Yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla daha çok terliyor ve daha fazla sıvı kaybediyoruz. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor ve hayati fonksiyonların devam etmesi için önemli bir sıvı dengesi bulunuyor. Vücudumuzun dengesi için terleme, spor ve gün içinde metabolik faaliyetler sırasında kaybettiğimiz sıvıları yerine koymamız gerektiğini vurgulayan Nişantaşı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erdem, "Vücuttaki bütün sistemler, organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyonlarını tam olarak sürdüremez. Su, hücrelerin ihtiyacı olan mineral, vitamin, protein, karbonhidrat, yağ gibi besin maddelerini ve hormonları hücrelere, dokulara ve organlara ulaştırarak vücudun hayati fonksiyonlarını devam ettirmesini sağlar" diye konuştu.

Mesane ve bağırsak kanseri riskini azaltıyor

Suyun hayati fonksiyonları yerine getirmede önemli olduğu kadar, hastalıklardan korunma da son derece etkili olduğuna değinen Erdem, sözlerine şöyle devam etti: "Yeterli sıvı tüketilmediği takdirde; kas spazmları, bulantı, yorgunluk hissi, cilt esnekliğinin kaybolması, kabızlık gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtileri yaşamaya başladığınızda yeterli miktarda su tüketin ve düzenli bir su tüketim alışkanlığı geliştirin. Düzenli ve yeterli miktarda tüketilen su, sırt ve eklem ağrıları, bağırsak kanseri, meme kanseri ve mesane kanseri riskini ciddi oranda azaltır. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için sıvı alımı ve sıvı kaybının belirli bir dengede olması gerekiyor. Bu denge bozulduğunda, vücut eklemlerdeki ve faklı organlardaki suyu kullanmak zorunda kalır ve bu da sağlık sorunlarına sebep olur."

Çok su içmek de tehlikeli

Çok fazla su tüketmenin de riskli olduğuna değinen Erdem, "Fazla su tüketimine bağlı olarak, böbreğin işlev kapasitesi aşılabilir, böbrekleriniz erken yorulabilir ve işlevlerini tam olarak yerine getiremez. Ayrıca aşırı su tüketimi sonucu kandaki sodyum ve elektrolit seviyelerinin aniden düşmesine bağlı su zehirlenmesi yaşanabilir ve buna bağlı beyin ödemi gelişebilir ve beyin fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez. Önlem alınmadığı takdirde hayati risk taşıyan hastalıklara hatta ölüme bile neden olabilir. Her bireyin günlük su ihtiyacı farklıdır. Bir uzmana danışıp; kronik hastalıklar, hamilelik, yaş ve cinsiyet faktörleri göz önünde bulundurularak günlük su ihtiyacı belirlenmelidir" dedi.

Çay ve kahve tüketimini azaltın

Sıcak havalarda sıvı kaybını dengede tutmak için önerilerde de bulunan Erdem, "Özellikle 11.00 ila16.00 saatleri arasında güneşin en tepede olduğu saatlerde sokağa çıkmayın. Sıcak günlerde güneş ışınlarını daha az çeken ve hava aldıran açık renk, bol, pamuklu kıyafetler giyin. Güneş en tepedeyken korunmasız bir şekilde spor yapmayın. Vücudun elektrolit dengesi için bol su, ayran, soda ve evde yapılmış meyve suyu için. Yaz aylarında meyve, sebze ve salata yiyin. Bu gıdaların büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır ve suyun uzun süre vücudunuzda kalmasına yardımcı olur. Kahve ve çay tüketimini sınırlayın, çay ve kahve vücudumuzdan daha fazla sıvı atılmasına sebep olmaktadır. Günlük ortalama 2,5 ila3 litre su içmeye özen gösterin" uyarılarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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