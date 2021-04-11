Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
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Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu

İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR - Haberler | 3. Sayfa

Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu Karaman merkeze bağlı Salur köyündeki yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 20 koyun donarak telef oldu.

Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu

KARAMAN - Karaman merkeze bağlı Salur köyündeki yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 20 koyun donarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.G'ye ait olduğu öğrenilen 600 koyun köyün yaylayasındayken biranda bastıran yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Bunun üzerine çoban sürünün köye getirilebilmesi için koyunların sahibi ile köylüden yardım istedi. Araçlarına binerek bölgeye giden köylüler koyunları tipiden kurtarmak için çalışma başlattı. Koyunların tamamına yakını köye getirilirken, 20 koyun donarak telef oldu.

"Sarıveliler ilçesinde donmak üzere olan koyunlar son anda kurtarıldı"

Diğer yandan Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde donmak üzere olan koyunlar sahiplerinin yardım çağrısı ile vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta havaların ısındığı düşüncesi ile hayvanlarını yaylaya çıkaran M.A. dün başlayan tipi ve aşırı soğukta hayvanların donma tehlikesini görünce, ilçe merkezindeki arkadaşlarından yardım istedi. M.A.'nın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan arkadaşları ve ilçe esnafı kamyonetleri ile yoğun tipiye rağmen hayvanların bulunduğu yere gelerek, hayvanları kamyonetlerine yükleyerek ilçe merkezindeki ahıra getirdi. Mahsur kalan 120 koyun, 3 köpek, 1 eşek ve 3 çobanın kurtarılma anını bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu
Yaylada tipiye yakalanan 20 koyun donarak telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR

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