Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu

Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak Köyü yaylasında korona virüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak Köyü yaylasında korona virüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ardahan'da mobil ekipleri kırsalda, köylerde ve yaylalarda yaşayan vatandaşları aşılamaya devam ediyor. Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine bağlı yaylalardaki vatandaşlar da aşılanıyor. Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri Küçük Altunbulak köyü Yaylası'ndaki vatandaşları aşıladı. Aşı ekiplerinin bu mücadelesine destek veren yaylacılar, kimliklerini getirerek, çadırda aşı heyecanını yaşadı.

Vali Hüseyin Öner, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'le birlikte sağlık ekiplerinin yayladaki aşı programına katıldı. Aşı olmak için uzun kuyruk oluşturan köylülerle sohbet eden Vali Öner, duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Vali öner, aşıyı vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz devlet olarak herkes aşı olsun diye mobil aşı ekiplerimizle birlikte bu hizmeti yaylara kadar götürüyoruz. Bugün de Göle ilçemize bağlı Küçük Altınbulak Köyü yaylasına geldik. Salgından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması en büyük isteğimizdir. İlimizde Temmuz arasında görülen Covid-19 vakası incelendiğimizde bunların yüzde 95'inin hiç aşı yaptırmadığı veya sadece 1.doz aşılarını yaptırmış oldukları görülmüştür. Aşının gücünün bizi koruyacağını biliyoruz. Aşılarımızı yaptırdığımızda hastalıktan korunacağımızı çocuklarımızın eğitimlerinin, esnafımızın ticaretinin, köylümüzün tarımının, hayvancılığının kısaca tüm vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşeceğini bilmeliyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar ile aşının gücünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Hedefimiz aşı oranımızı 10 gün içinde yüzde 75 üzerine çıkararak mavi kategoriye geçmek olarak belirliyor, vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık ile aşılarını yaptırmalarını bekliyor ve "Haydi Ardahan Aşıya" diyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız