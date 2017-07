Yayla Şenlikleri'nde Belkıs Akkale Rüzgarı

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde hazırlanan ve bu yıl 14.'cüsü gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Şenlikleri'nin ikinci gününde Belkıs Akkale rüzgarı esti.



Süleymanpaşa ile çevre il ve ilçelerde on binlerce insanın akın ettiği şenlikte eğlence akşamın erken saatlerinde başladı. Karadeniz müziğinin önemli müzisyenlerinin çaldığı kemençe ezgileri eşliğinde horonlar tepildi, yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar dolup taştı. Karadeniz Halk Oyunları ekipleri ise, gösterileri ile alanda toplanan kalabalığı coşturdu.



Belkıs Akkale türkülerini on binlerle birlikte söyledi



Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Türk Halk Müziği'nin yaşayan en güçlü temsilcilerinden olan Belkıs Akkale, 14. Geleneksel Yayla Şenliklerinde sahneye çıktı. Akkale, muhteşem sesi ile şenlik alanını dolduran on binlerle birlikte türkülerini seslendirdi. Konserin başında bir konuşma yapan Akkale, "Süleymanpaşa denildiğinde gözlerim ışıldıyor. Sanata, kültüre çok değer veren bir belediye başkanımız var. Birbirinden güzel kültürel aktiviteleri hayata geçiriyorlar. Bugün de siz Karadenizli kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu güzel akşamda sizlerle birlikte türkü söylememi sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'a ve dernek başkanımız Muharrem Akyüz'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Akkale, Seher Yıldızı ve İlvanlım, İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım gibi sevilen türküleri binlerce seveni ile birlikte söyledi.



"Süleymanpaşa farklı kültürlerden insanların kardeşçe yaşadığı bir kenttir"



Konser sonunda Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ile birlikte sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Belkıs Akkale'ye muhteşem konser için teşekkür ederken, kardeşlik vurgusu yaptı. Eşkinat, "Süleymanpaşa birçok farklı kültürden gelen insanların kardeşlik içinde yaşadığı bir kenttir. Hepimiz bu kardeşlik duygusunu sonuna kadar hissederek yaşıyoruz. Bu kardeşliği, birliği ve bütünlüğü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kardeşliğin, barışın, sevginin en güçlü ifade edildiği sanat ise hiç kuşkusuz türkülerimizdir. Bizleri kırmayarak sevgi dolu türkülerini bizlerle paylaşan büyük sanatçı Belkıs Akkale'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah daha birçok etkinlikte kendisini aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.



Eşkinat'ın ardından konuşan Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a 14. Yayla Şenlikleri'ne verdiği destekten ötürü teşekkür etti.



Belkıs Akkale konserinin ardından Karadeniz müziğinin genç yeteneklerinden Apolas Lermi sahneye çıktı. Lermi, coşkulu ve duygulu parçaları ile Süleymanpaşa'da Karadeniz rüzgarı estirdi. - TEKİRDAĞ