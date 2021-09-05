Yayınladığı mesajda pandemi tedbirlerinin önemine değinen Gürkan, YENİ EĞİTİM YILININ TÜM EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
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Yayınladığı mesajda pandemi tedbirlerinin önemine değinen Gürkan, YENİ EĞİTİM YILININ TÜM EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Yayınladığı mesajda pandemi tedbirlerinin önemine değinen Gürkan, YENİ EĞİTİM YILININ TÜM EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. 2020 yılından beri yaşanan korona virüs salgını nedeniyle eğitimin uzun bir süre yüz yüze yapılamadığını belirten Başkan Gürkan, yeniden başlayacak olan eğitimin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Gürkan, 2020 yılı Mart ayından sonra okul koridorlarında, okul bahçelerinde öğrencilerin sesini duyamaz olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum.

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren COVİD-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında okullarımızda uzunca bir süre yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ancak, öğrencilerimizin mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri alan Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde bu mağduriyet en az seviyeye indirilmiş oldu.

Gelinen aşamada okullarımızda 2021-2022 eğitim yılının yüz yüze verilmesi kararı alındı. Bu karar başta öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere herkesi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapılan açıklamada da ülkemiz genelindeki tüm okullarda gerekli her türlü tedbirin alındığı belirtilerek, velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebileceklerini ifade ettiler. Bizler de yerel yöneticiler olarak okullarımıza imkan ve kaynaklarımız doğrultusunda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz.

Pandemi sürecinde eğitime ara vermeyen, evlerinden online olarak öğrencilerine ulaşan ve onlara eğitim vermeye devam eden öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

İnanıyorum ki okullarından uzun bir süre ayrı kalan öğrencilerimiz de bundan sonraki süreçte eğitimlerine dört elle sarılarak, öğretmenlerinin önderliğinde çok çalışarak derslerinde çok daha başarılı olacaklardır.

Bu arada öğrencilerimizden pandeminin sona ermesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını özellikle istirham ettiğimi belirtmek istiyor, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamız için tekrar hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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Yayınladığı mesajda pandemi tedbirlerinin önemine değinen Gürkan, YENİ EĞİTİM YILININ TÜM EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM - Haberler
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