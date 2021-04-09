Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kedi o anları MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kedi o anları MOBESE kameralarına yansıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında kırmızı ışıkta araç trafiğinin durmasıyla birlikte yayalara yeşil ışık yandı. Yayalarla birlikte yolun karşısına geçmek için ilerleyen kedinin o anları ise MOBESE kameralarına yansıdı. Yolun karşısına yaya geçidini kullanarak geçen kedinin görüntüsünü izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçı Hamza Daldal, yaya geçidini kullanan kedinin insanlara örnek olmasını dileyerek, "Yaya geçidini kullanan kedi ve köpeklere burada denk geliyoruz. Yani hayvanlar ışığa mı bakıyor? İnsanlar geçerken mi geçiyor? Bilemiyorum ama yaya geçidini kullanıyorlar. İnsanlar örnek olacak görüntüler" dedi.

MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen Hilal Yıldırım ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Benimde kedilerim var, kedileri çok seviyorum. Çok akıllı hayvanlar. Yaya geçidini kullanması bunun bir örneği. İnsanlar bu şekilde örnek olması gerekiyor. İçişleri Bakanımız yaya geçidinin kullanılması için bir kampanya başattı onun arifesinde böyle bir görüntünün yaşanması güzel bir olay oldu. İnsanlara yaya geçidini kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu - TOKAT

Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:21:43. #1.14#
title