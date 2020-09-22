Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil
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Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil

TV100'de yayınlanan Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi. Yandaşlığın kötü bir şey olmadığını belirten Bingöl, "Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil" dedi.

Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil
22.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:33

TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirileri için "Yandaşlık kötü bir şey değil" dedi. Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini de anlattı.

Türkücü Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu. Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim.

"CHP'Lİ BELEDİYE BENDEN YARDIM İSTEDİ"

Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com

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