KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
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KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan köpeği ezerek ölümüne neden olan aracın sürücüsü tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan köpeği ezerek ölümüne neden olan aracın sürücüsü tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Önceki gün, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda hafif ticari araç sürücüsü, yolun ortasında bulunan yavru köpeği ezdi. Köpek acı içerisinde kıvranırken, sürücü yaşanan duruma aldırış etmeden yoluna devam etti. Vatandaşlar hemen köpeği alarak veterinere götürdü. Ancak köpek kurtarılmadı. Apartman sakinleri besledikleri 'Dodo' ismini verdikleri köpeği apartmanın yanına gömdü.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından tepkiler doğdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek, aracın plakasından sürücüyü belirledi. Polis, araç sürücüsü M.T.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA
KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜYE CEZA - Haberler
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