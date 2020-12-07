Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen

07.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi başladıktan sonra vermek istediği önergeyi Başkan Mansur Yavaş'ın kabul etmeyip okutmaması üzerine salonda tansiyon yükseldi. AK Partililerin masalara vurarak kararı protesto etmesi üzerine Yavaş, "Masaya çık tepin istersen" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse arasında önerge tartışması yaşandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Köse, söz alarak AK Parti ve MHP grubunun komisyona sunacağı önergeyi okumak istedi.

"MECLİSİ SUSTURAMAZSINIZ YASA AÇIK"

Başkan Yavaş'ın, önergelerin toplantı öncesinde verilmesi gerektiğini, bu yapılmadığı için önergenin gündeme alınmayacağını söylemesi üzerine AK Parti ile MHP grubu duruma itiraz etti. Köse, "Meclisi susturamazsınız, yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez." ifadesini kullandı.

Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen

MASALARA VURULARAK TEPKİ GÖSTERİLDİ

İtirazın kabul edilmemesi üzerine meclis üyeleri durumu masalara vurarak protesto etti. Başkan Yavaş, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Parti ve MHP grubu toplantıyı terk etti. Bunun üzerine Yavaş, toplantının karar yeter sayısı olmadığı için 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.

"SUNUMU YAPTIRMAK İSTEMİYORLAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gönlümüz isterdi ki geçen bütçe görüşmelerinde gözlerimizin içine bakarak ve direkt hitap ederek sorulan soruları, aynı şekilde gözlerinin içine bakarak yanıtlayalım. Anlaşılıyor ki bu sunumu bir türlü yaptırmak istemiyorlar. Ankara halkı adına geçen bütçe konuşmasında AK Parti ve MHP'li Grup Başkanvekillerinin bana sorduğu sorulara cevap vereceğim." diye konuştu.

"MECLİS ÜYELERİ İSTEDİĞİ ZAMAN KONUŞABİLİR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Köse, toplantıyı terk etmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Büyükşehir tarihinde hiç olmadık bir şeyle karşılaştık. Meclis üyeleri, soru önergelerini, toplantının başında, ortasında veya sonunda verebilir. Soru önergesi hakkımız, mikrofonda konuşma hakkımız Sayın Mansur Yavaş tarafından engellenmiştir. Mikrofonlar susturulamaz. Bu mecliste tüm meclis üyeleri istediği zaman konuşabilir. Bunu protesto ediyorum. MHP ile beraber meclis salonundan çıktık. Despotik bir durum söz konusu. Mansur Yavaş mikrofonu kapatıyor, biz de protesto ediyoruz."

Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:22:58. #1.15#
title