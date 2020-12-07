Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse arasında önerge tartışması yaşandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Köse, söz alarak AK Parti ve MHP grubunun komisyona sunacağı önergeyi okumak istedi.

"MECLİSİ SUSTURAMAZSINIZ YASA AÇIK"

Başkan Yavaş'ın, önergelerin toplantı öncesinde verilmesi gerektiğini, bu yapılmadığı için önergenin gündeme alınmayacağını söylemesi üzerine AK Parti ile MHP grubu duruma itiraz etti. Köse, "Meclisi susturamazsınız, yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez." ifadesini kullandı.

MASALARA VURULARAK TEPKİ GÖSTERİLDİ

İtirazın kabul edilmemesi üzerine meclis üyeleri durumu masalara vurarak protesto etti. Başkan Yavaş, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Parti ve MHP grubu toplantıyı terk etti. Bunun üzerine Yavaş, toplantının karar yeter sayısı olmadığı için 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.

"SUNUMU YAPTIRMAK İSTEMİYORLAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gönlümüz isterdi ki geçen bütçe görüşmelerinde gözlerimizin içine bakarak ve direkt hitap ederek sorulan soruları, aynı şekilde gözlerinin içine bakarak yanıtlayalım. Anlaşılıyor ki bu sunumu bir türlü yaptırmak istemiyorlar. Ankara halkı adına geçen bütçe konuşmasında AK Parti ve MHP'li Grup Başkanvekillerinin bana sorduğu sorulara cevap vereceğim." diye konuştu.

"MECLİS ÜYELERİ İSTEDİĞİ ZAMAN KONUŞABİLİR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Köse, toplantıyı terk etmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Büyükşehir tarihinde hiç olmadık bir şeyle karşılaştık. Meclis üyeleri, soru önergelerini, toplantının başında, ortasında veya sonunda verebilir. Soru önergesi hakkımız, mikrofonda konuşma hakkımız Sayın Mansur Yavaş tarafından engellenmiştir. Mikrofonlar susturulamaz. Bu mecliste tüm meclis üyeleri istediği zaman konuşabilir. Bunu protesto ediyorum. MHP ile beraber meclis salonundan çıktık. Despotik bir durum söz konusu. Mansur Yavaş mikrofonu kapatıyor, biz de protesto ediyoruz."