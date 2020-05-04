Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
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Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı

Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
04.05.2020 07:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 07:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "İyilik Bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı kampanya, Gaziantep Valiliğince karşılık buldu. Valilik, "Zimem defteri kapatma" kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" sloganı ile başlattığı veresiye defteri kapatma kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverlerin ardından devlet kurumları da katıldı.

Gaziantep Valiliği 'Zimem defteri kapatma' kampanyası başlattı. Gaziantep Valiliği ve hayır severlerlerin ortak hayata geçirdiği proje ile 30 vefa sosyal destek grubu ekibi yaklaşık 2 milyon lira bütçe ile Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 250 bin nüfusun barındığı 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterini satın alarak borçlarını ödedi.

325 AİLENİN BORCU KAPANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi. Veresiye defteri satın alınan bakkal İrfan Özer ise 325 ailenin borcunun ödendiğini kaydederek, "Yaklaşık 15 yıldır esnafım ve yaklaşık 10 yıla yakın borcu olan vatandaşlar var. Defterin karşılığında 30 bin lira ödendi" ifadesini kullandı.

OSMANLI'DAN KALMA BİR GELENEK

Osmanlı döneminde veresiye defterine 'Zimem'' deniliyordu. Zenginler, Ramazan günlerinde bakkal ve manavlara gidip, zimem defterinden rastgele sayfalar koparıyor ''Bu borçları sildim, Allah kabul etsin" diyerek o sayfa borçlularına ait toplam meblağı esnafa ödüyor, sayfaları da yırtıp atıyordu. Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmiyordu.

Güncel Manşet

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