Yatıya Misafirim Var kim kazandı? 29 Ocak Yatıya Misafirim Var ödül ne, haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'nin yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da dün final heyecanı yaşandı. Bu haftanın son yarışmacısı olan Esma Doğan, Aydın Ortaklar'da yarıştı. Yarışmacılar şehre girişlerinde Efelerin sürpriz karşılamaları karşısında çok şaşırdılar. Peki, Yatıya Misafirim Var kim kazandı? Bugün Yatıya Misafirim Var ödül ne, haftanın birincisi kim oldu?

Yatıya Misafirim Var'da bugün final günü. Bu haftanın beşinci yarışmacısı Aydın Ortaklar'dan Esma Doğan oldu. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Yatıya Misafirim Var kazananı kim oldu? İşte Yatıya Misafirim Var 8 Ocak haftanın birincisi...

YATIYA MİSAFİRİM VAR KİM KAZANDI?

Yatıya Misafirim Var 8 Ocak haftanın birincisi belli oldu.Yatıya Misafirim Var'da Melek Hanım 10 puanla haftanın kazananı oldu.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.