"Yatırımlarımız Daha Modern Bir Yeşilyurt İçin"

08.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:52

YEŞİLYURT BELEDİYESİ, KALICI HİZMETLERLE İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin en ücra noktasından şehir merkezine kadar bütün yaşam alanlarında asfalt tamiratından tam kaplama sıcak asfalta, sathi kaplamadan stabilize yol çalışmasına kadar geniş yelpazede çalışarak Yeşilyurt'ta ki yaşam kalitesini her geçen gün daha iyi noktaya ulaştırıyoruz." dedi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında devam eden yol yenileme, bağlantı yollarını birleştirme ve yol genişletme çalışmalarıylaulaşım ağının planlı, hızlı ve akıcılık seviyesinin yükseldiğini hatırlatanBaşkan Çınar, Cemal Gürsel, Yeni Mahalle,Su, Bahçebaşı ve Görgü mahallesinde gerçekleşen yol açma, genişletme, sıcak asfalt serimi ile stabilize malzeme serim çalışmalarını yerinde inceledi.

"DAHA FERAH VE DAHA NEZİH BİR YEŞİLYURT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yeşilyurt'un gelişim sürecine yakışan yollar yaparak, ulaşım ağındaki konfor seviyesini yükseltmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, " Çeşitli sanayi alanlarının olduğu, ticaretin çok hızlı yaşandığı, insan ve araç trafiğinin yoğunlaştığı ilçemizdeki ulaşım ağını daha güçlü kılmak için dört koldan çalışıyoruz. İlçemiz nüfusunun her geçen yıl artması ve ticaret alanlarının genişlemesi nedeniyle bu yönde tedbirlerimizi alıyoruz. İhtiyaç duyulan alanlarda açtığımız yollar, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlara kolaylık sağladığı gibi trafik akışının da hızlanmasına neden oluyor. Ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları düşünerek, sürekli yenilik, sürekli gelişim, sürekli değişim ile hedeflerimizi belirliyor ve hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. "dedi.

"MAHALLELERİMİZ DOĞRU VE PLANLI YATIRIMLARLA DEĞİŞİYOR VE GELİŞİYOR"

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafına kaliteli hizmetler götürmeye devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, " Son yıllarda yapılan yatırımlarla hızla gelişen Cemal Gürsel mahallemizde aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yolların bakım ve tamiratını yaparak kalitesini artırmaktayız. Vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazında tozdan kurtarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.Ayrıca bu bölgemizde sürdürdüğümüz imar düzenlemeleriyle kaliteli konutlaşmanın önünü açmış olacağız. Hem konforlu yolları hem de doğru ve kaliteli yapılaşmayla Cemal Gürsel mahallemiz daha fazla güzelleşecektir. Bununla birlikte Yeni Mahalle, Su ve Bahçebaşı gibi son yıllarda ciddi yatırım yaptığımız bölgemizde ise yedi km'lik Karagöz bağlantı yolunun trafiğe açılması için yol açma, malzeme serimi ve genişletme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Görgü mahallemizde ise stabilize malzeme serim çalışmalarımız devam ederken, buradaki yolumuzun kalite seviyesini en kısa zamanda yükseltip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. Gittiğimiz her yerde güler yüz ve dualarla karşılanıyoruz. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt'un geleceğine yapılan yatırımdır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler