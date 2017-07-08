Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,31'lik düşüşle Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) oldu.



Vakıf Emeklilik Grup Esnek Beyaz EYF ise yüzde 0,60'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,019882 -3,31 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,049312 -2,48 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010106 -2,37 Finans Portföy Gümüş BYF 12,505325 -1,35 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,82 Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,571945 -0,72 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,01477 -0,67 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,419252 -0,65 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041415 -0,65 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,174693 -0,55 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,015146 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055581 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,024912 -0,47 Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 0,014308 -0,46 Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028457 -0,45 Groupama Em. Katkı EYF 0,01318 -0,41 Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,01415 -0,40 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013155 -0,39 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,0128 -0,39 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01312 -0,38

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)