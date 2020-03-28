Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor
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Bez Bebek, Antalya, Güncel

Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor

Antalya'da küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol tarafı felç kalan, 7 yıldır da yatağa mahkum bir hayat süren 41 yaşındaki Feride Mehmetoğlu, tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

28.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:13
Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek 'Fanina' ile hayata sarılıyor

Antalya'da küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol tarafı felç kalan, 7 yıldır da yatağa mahkum bir hayat süren 41 yaşındaki Feride Mehmetoğlu, tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Safiye (61) ile Hacı Rahim Mehmetoğlu (67) çiftinin beş çocuklarından Feride'nin sol tarafı, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu felç kaldı. Hafif düzeyde zeka geriliği de bulunan Feride, hep yaşıtları gibi koşup oynayamamanın üzüntüsünü yaşasa da ailesinin desteğiyle zorlu günleri atlatmaya çalıştı.

Yedi yıl önce tamamen yatağa mahkum hale gelen Feride'nin tüm ihtiyaçlarını ailesi karşılamaya başladı. Mehmetoğlu çifti, evde çok sıkıldığını belirtmesi üzerine adını "Fanina" koydukları bez bebeği beş yıl önce kızlarına hediye etti.

Feride, o günden sonra yanından hiç ayırmadığı ve "en iyi arkadaşım" dediği bebeğiyle uyumaya, dertleşmeye ve yattığı yerden oyun oynamaya başladı. Fanina sayesinde hayata daha pozitif bakmaya başlayan, insanlarla iletişim kuran Feride, bebeğiyle moral ve motivasyonunu hep üst düzeyde tutuyor.

Odasındaki televizyondan dünyadaki gelişmeleri takip eden Feride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "Evde kal" kampanyasına da destek verdi.

- "Bebeğimle oynarken bütün acılarımı, her şeyi unutuyorum"

Feride Mehmetoğlu, AA muhabirine, yatağa mahkum olmanın ve yürüyememenin çok zor olduğunu söyledi. Kendi başına ihtiyaçlarını gideremediğini anlatan Feride, annesi ve babası olmadan hiçbir şey yapamadığını dile getirdi. Salıncağa binip havalara yükselmek, yürümek istediğini anlatan Feride, arkadaşları olursa doyasıya sohbet etmek istediğini ifade etti.

Feride Mehmetoğlu, ailesinin kendisine hediye ettiği bez bebek Fanina'nın en yakın arkadaşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ama en azından dertleştiğim bir arkadaşım var. Fanina ile güzel günler geçiriyoruz. Ona 'Keşke sen bebek olmasaydın, benimle birlikte hareketli oynasaydın.' diyorum. Onu yanı başımdan hiç ayırmıyorum, sarılıyorum, öpüyorum. Bazen ona sarılırken uyuyup kalıyorum. Bebeğimle oynarken bütün acılarımı, her şeyi unutuyorum. O yüzden o benim yoldaşım."

"Sabredip, halinize şükredin"

Virüs nedeniyle evlerinde yaşamak zorunda kalanlara seslenen Mehmetoğlu, "Kimse evinden çıkmasın. Sağlık önemli. Canınız ne kadar sıkılırsa sıkılsın evinizde kalın. Bu virüs bitince dışarıya çıkabilirsiniz ama ben hep evdeyim. Sabredip, halinize şükredin." dedi.

Baba Hacı Rahim Mehmetoğlu, kızlarının hayatının bez bebekle değiştiğini söyledi. Hayata olumlu bakmayı bilen kızlarının her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayan Mehmetoğlu, eşiyle üzüldüğünde Feride'nin kendilerini teselli ettiğini kaydetti.

Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek 'Fanina' ile hayata sarılıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor

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