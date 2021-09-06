Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi

Yasak Elma'nın yeni sezonunda yer alacak olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karavanından paylaştığı pozlarla adeta hayranlarını büyüledi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği yatak pozuyla olay yaratan ünlü isim, bu kez karavandan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülemeyi başardı.

YASAK ELMA'NIN YENİ SEZONUNDA YER ALACAK

Televizyonun en çok izlenen dizilerinden biri olan "Yasak Elma"nın yeni sezonunda rol alacak Yasmin Erbil, çekimler devam ederken setteki karavanından fotoğraflar paylaştı.

KARAVANDAN PAYLAŞTIĞI POZLARLA BÜYÜLEDİ

Kısa zamanda çok sayıda beğeni alan 25 yaşındaki ünlü isim, fotoğrafın altına ise "Karavan fotoğrafı da geldiğine göre..." notunu düştü. Ünlü manken Nergis Kumbasar ve sunucu Cansu Canan da alevli emoji kullanarak yorum yaptılar.