Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz
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Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz

Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.

Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz - Haberler Magazin
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